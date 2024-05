El Gobierno no está en eso: MinInterior tras propuesta de senadora Zuleta sobre reelección

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta en las que manifestó que “activistas” y “petristas” sí quieren la reelección del presidente Gustavo Petro. El jefe de la cartera política se desmarcó de dicha idea, aseguró que no es un tema en el que esté pensando el Gobierno.

“Yo tengo que ser respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el Gobierno no está en eso, el presidente no está en eso. No creo que sea la prioridad del país, el país tienen demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema que en que ni el presidente ni el Gobierno está”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Cabe mencionar que en diálogo con Caracol Raudo la senadora aseguró que la propuesta que ella y otros ciudadanos han puesto sobre la mesa, no es impulsada por el presidente Gustavo Petro ni se ha discutido en la bancada del Pacto Histórico.

“Quienes hemos estado hablando de la posibilidad de reelección del presidente Gustavo Petro somos nosotros, la gente de a pie en las calles. Esto no ha sido una discusión ni de la bancada del Pacto Histórico, no ha sido nunca una discusión con el presidente Gustavo Petro, somos nosotros quienes estamos promoviendo que se reelija el presidente Gustavo Petro. Nos encontramos en las calles el primero de mayo, algunos de los activistas llevaban pancartas pidiendo la reelección del presidente”, dijo a Caracol Radio la senadora del Pacto Histórico.

Zuleta también señaló que la propuesta de reelección no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional Constituyente que ha propuesto el presidente Gustavo Petro.