Ballenato Pacífico: el Innovador proyecto de educación ambiental en el Pacífico colombiano

Ballenato Pacífico es un proyecto de La Universidad de La Basura, movimiento gestionado por su director general Julio Rodríguez. Tenga en cuenta que esta iniciativa hace presencia en el pacífico colombiano para enseñar a propios y turistas a manejar los residuos que se sitúan en municipios de la región.

Myladis Gonzy, es una líder social de Juradó, Chocó, quien se unió a la comunidad para presentar un proceso participativo de las mujeres, probando lo valiosa que es la educación ambiental. Asegura que en ‘la bella isla del encanto’ no se conoce lo que es el reciclaje, ya que los habitantes no tienen consciencia ecológica, si no que “acumulan los residuos y después los queman”.

Desde esa problemática, Gonzy, tomo la decisión de empezar a reciclar por toda la isla y encontrar una oportunidad de negocio dentro de la iniciativa. De igual manera, busca fomentar la educación medio ambiental en los colegios y entre la población de la zona, para generar un proceso de impacto y reducción de basuras dentro de su “hogar”.

Por su parte, Julio considera que gracias a este movimiento logró darle nuevas oportunidades de vida a diferentes comunidades que han sido golpeadas por la violencia en esta región del país. Puesto que, dentro del cuidado de las basuras encontró riqueza y homogeneidad para la población. La labor ya es un proceso que ha avanzado gracias a los diversos individuos que han colaborado, y el pacífico colombiano ha logrado potencializar su voz a partir de esta problemática.

Escuche la entrevista completa…