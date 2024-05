Aún hay tiempo de celebrar el día de la Madre sin sonrojarse

Bogotá

Sin duda, el día de la madre es una de las celebraciones más esperadas durante el mes de mayo, no sólo por la connotación que tiene en el entorno familiar, sino también por el flujo comercial que genera para millones de negocios. En Colombia, aunque para algunos se volvió costumbre conmemorar esta fecha el segundo fin de semana de mayo, para otros, esta tendencia no tiene mayor relevancia, ya que, para ellos, la celebración no debería limitarse a un día puntualmente, sino a cualquier momento del mes.

Pero, si usted es de los que aún no ha festejado el Día de la Madre, ¿qué planes podría realizar en Bogotá para celebrar esta fecha y no morir en el intento? A continuación, algunos recomendados:

Cena especial en Selvátiko; si usted y su mamá son amantes de los sabores colombianos, esta es una gran opción. El restaurante, referente de la cocina fine dining 100 % colombiana, ofrece platos que exaltan lo mejor de los 32 departamentos del país. Entre las alternativas para disfrutar podrá encontrar; Coconucos de Pipián, 7 cueros de mi corazón, arroz cremoso de mango biche, entre otros.

Plan relax con la mamá; si es amante de los planes de relajación, en Bogotá varios hoteles han creado una serie de propuestas que están orientadas a promover este tipo de actividades. Por ejemplo, el hotel Hilton Bogotá Corferias ha creado un plan que le permite a las personas disfrutar de una noche de hospedaje, un desayuno tipo buffet, acceso a servicio de spa, piscina, entre otros beneficios.

Tarde de arte; para madres cuyo amor por el arte y la creatividad es grande, la recomendación es asistir a un museo, taller o actividad de pintura, que seguramente despertará sus emociones. En la capital, algunos distritos creativos, teatros y centros comerciales han desarrollado iniciativas de este tipo.

Almuerzo con sabor a Pacífico; la gastronomía de esta región permite explorar sabores desconocidos y mezclas exóticas. En Bogotá, una buena opción de probar estas delicias es Petronio, con un amplio menú de platos a base de lulo, pescado, mariscos y alimentos propios de esta zona del país. Además, como parte del mes de las madres, esta cocina está brindando un servicio exclusivo de paellas chocoanas a domicilio.

Las alternativas sobran y aún hay tiempo de celebrar de una forma muy especial a quien nos dio la vida, ya sea con gastronomía, un plan relax y hasta ir de compras.