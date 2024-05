Chicho Arango y una confesión sobre Atlético Nacional: ¿ha habido acercamientos?

El delantero antioqueño de 29 años, jugador de Real Salt Lake, Cristian ´Chicho´ Arango, vive una gran temporada en la MLS, actualmente es el goleador del torneo por encima de Lionel Messi y Luis Suárez. Habló en El Vbar de Caracol Radio, sobre el gran momento goleador que vive en los Estados Unidos, los rumores de su posible llegada al fútbol de Arabia y el sueño de jugar en Atlético Nacional.

En la MLS, Arango es el goleador del campeonato con 13 tantos, un gran momento que lo tienen con números mejores que Lionel Messi, quien es considerado como el mejor jugador de la historia del fútbol. Inició hablando sobre su actualidad en Estados Unidos, “Gracias a Dios se viene haciendo buenos números, lo importante es que el equipo va muy bien, vamos en el primer lugar, entonces muy contento por eso también. En lo personal se vienen haciendo las cosas bien y la idea es seguir así”, afirmó.

“Yo todo lo dejo en manos de Dios, acá me encuentro muy bien, mi familia está feliz, han muchos sueños por cumplir, pero yo dejo todo en manos de Dios, ganas de cumplir muchos objetivos, pero ahorita me encuentro muy bien”, agregó.

Sobre qué ha mejorado desde su salida de Colombia: “La mentalidad, me he fortalecido mucho mentalmente, me exijo mucho personalmente, intento hacerlo para tener lo mejor para mí, para mi familia y esforzarme para que le vaya bien al equipo que en el que estoy y por ende vienen las cosas positivas”.

Chicho por su gran nivel, siempre es un hombre del que se habla cuando se abren los mercados de fichajes. Esto dijo cuando se le consultó por las ofertas que han llegado, “Si gracias a Dios hay varias ofertas, las cuales yo no me meto en eso, para no desenfocarme y estar muy concentrado en el equipo, en el campeonato. Se vienen haciendo las cosas bien, teniendo buenos números y por ende hay más de tres equipos”.

“Hay interés en Asia, en Arabia, pero bueno, solo me dijeron que hay interés, como te digo trato de no involucrarme tanto para mantenerme centrado”, aseguró.

Ir a Arabia lo alejaría del sueño de la Selección Colombia: “El sueño de la Selección siempre está activo, pero la cosa es la meritocracia, si llevaba jugadores de Arabia, porque no, tampoco es sacrificar, el caso de Matheus. Todo depende de Dios, y yo siempre me apoyo en él y esperemos que sea lo mejor para mí, para mi familia, para mi carrera”.

Opinión sobre la liga árabe: “Hay mucho ahora el interés por medio del dinero allí, es algo muy positivo para la liga porque así va a crecer mucho, se ve que la liga tiene muchas ganas de crecer y por eso hace inversiones tan buenas”.

El sueño de jugar en Atlético Nacional

“Siempre voy a tener el sueño de jugar en Nacional, desde niño siempre he soñado con ello, pero como te digo ahora estoy muy centrado, con ganas de exigirme más, de estar muy centrado, dejó ese sueño en manos de Dios, que él siempre me ha complacido”, afirmó.

Ir a Nacional cuando esté en plenitud de condiciones: “Todavía me queda mucha actividad gracias a Dios, ahora está el mismo mito que después de los 30 ya, pero eso depende de como uno se cuide, mira el caso de Cristiano, de todas esas estrellas que tienen su físico bien, mantienen a tope, se cuidan para llegar a esa edad y seguir compitiendo lo mismo, entonces trato de cuidarme para dar el máximo; esperemos que pone Dios en mis planes, y porque no cumplir los dos sueños, Arabia y Nacional”.

¿Ha existido alguna llamada de Nacional?: “Tuve acercamientos, me hicieron guiño, creo que fue en la final por copa, fueron conversas de amistad, pero nada concreto. Yo siempre me mantengo centrado en lo que tengo estable. Como lo dije ahorita, esperemos que algún día con la ayuda de Dios se pueda dar”.

“Es mi sueño, que está muy activo, siempre voy a querer, soy muy muy hincha de Nacional, no depende solo de mí por qué yo quiero ir. Ahora queda seguir trabajando por el club donde estoy, siempre me preguntan por nacional y se forman controversias porque me fichen, pero yo siempre dejo todo en manos de Dios”, agregó.

Sobre Carlos Gómez y Brayan Vera

“Son dos hombres extraordinarios, creo que la forma en que vienen jugando es increíble, al yo ver estos compañeros de la forma en que lo vienen haciendo, como se preparan. Ahorita el mérito lo viene teniendo Gómez, entonces ya todo depende de el para que pueda dar pasos agigantados y que pueda jugar en grandes equipos en Europa, viene haciendo unos números muy buenos, me vengo entendiendo muy bien con él. En el caso de Vera yo le digo al que es mi jugador de confianza, defiende muy bien”, finalizó Arango.