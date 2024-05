Temu: ¿Qué hace que sea tan barato, es confiable comprar en la app y por qué está siendo investigada?

En WhatsApp cada vez son más frecuentes los mensajes como este:

“¿Puedes aceptar mi invitación para que yo pueda obtener un regalo gratis?”

Aquellos son enviados por amigos o, incluso, desconocidos que están usando la aplicación Temu. Una plataforma que está ganando bastante fama entre los colombianos. Pero que al sol de hoy, está siendo también cuestionada.

Pero la fama de Temu no solo se relaciona con los mensajes que llegan por WhatsApp, sino a la increíble publicidad y micropublicidad que tiene y con la que ha logrado llamar la atención de más de un ciberusuario en el mundo. La plataforma implementa también estrategias como descuentos y regalos a usuarios nuevos para tener cada vez mayor alcance.

Además, Temu ha ganado reconocimiento debido a sus bajos precios. Asimismo, ofrece productos sin marca, que en su mayoría fueron fabricados en China. Por el momento, se conoce que es una compañía de origen chino y que pertenece al grupo PDD Holdings.

Los esfuerzos de esta empresa han derivado en una seria competencia con la también plataforma de comercio china Alibaba en bolsa de los Estados Unidos. Pero podría enfrentarse a otras plataformas de venta digital.

No obstante, parte de la fama de Temu se debe a las serias denuncias que han realizado varios de los usuarios. Muchas de las quejas son procedentes de Europa y provocaron que la compañía tuviera que pronunciarse.

En Caracol Radio conversamos con el experto en tecnología, creador de contenido y periodista Simón Hernández, SimonTech. Sobre la plataforma, comentó que llama bastante la atención por sus precios. Pero que preocupa la legalidad de este. “Es un comercio que está emergiendo, y que digamos que no está como tal legalmente constituido en Colombia. Esto deja algunas dudas regulatorias”

“Realmente, Temu es muy distinto frente a un e-commerce totalmente establecido como Mercado Libre o, incluso, Amazon. No hay a quien reclamarle”, agregó

¿Qué hace que comprar en Temu sea tan barato?

Detrás de este interrogante se han consolidado distintas teorías. Por un lado, la mano de obra en China es bastante barata y la mayoría de los productos de la plataforma son hechos en ese país.

Otro dato relevante detrás de la app y sus precios se relaciona con los beneficios del Gobierno chino a las empresas que se enfocaran en internacionalizarse.

Pero, además, Temu no gasta en puntos de venta, arriendos de locales o intermediarios. Su operación se centra en que todo sea digital, y logra conectar a los clientes con los vendedores.

En medio de esto, el hecho de que los productos que ofertan no sea de marca, hace que Temu evite pagar temas de permisos y licencias.

¿Es confiable comprar en Temu?

Por el momento las investigaciones en Europa se están adelantando y se desconoce qué tan segura pueda ser Temu. Frente a esto, la ciudadanía debe seguir todas las recomendaciones de compras digitales. Asimismo, se debe tener en cuenta el tema regulatorio en el país. Tal como lo mencionaba Hernández, no sería posible quejarse con las autoridades colombianas, o podría ser más difícil.

SimonTech nos compartió una serie de sugerencias para tener en cuenta antes de comprar de manera virtual: “Mi mejor dato es siempre desconfiar y pensar que de eso bueno no dan tanto”:

Comprar en un e-commerce que tiene buenas calificaciones.

Siempre leer las reseñas del ecommerce, de los productos y de dónde se está haciendo la compra (el vendedor).

Revisar en dónde se está poniendo la información de sus tarjetas.

Comprar en comercios legalmente establecidos, donde se pueda poner una queja o un reclamo. Por ejemplo, Amazon o Mercado Libre en Colombia

¿Por qué está siendo investigada Temu?

Las quejas de los clientes de Temu indican que es una plataforma que supuestamente estaría violando la regulación que existe en Europa sobre la protección al consumidor. Por el momento, las investigaciones están avanzando y esperan pronto determinar qué tan cierta es la culpabilidad de la plataforma frente a los señalamientos.

Las autoridades comentaron que habría una seria preocupación sobre posibles fallas de Temu y acciones que son intencionales para modificar los precios.

Por un lado, desde Europa las autoridades aclararon que las fallas tendrían que ver con la trazabilidad de los datos de los usuarios. Así como habría problemas al momento de eliminar perfiles. Pero, además, al parecer, cuando la app detecta bastante interés de un ciberusuario en un producto, incrementa el precio del mismo. También se han identificado estrategias de manipulación sobre los clientes para que sigan comprando

Hay otro tema que hace que la app esté en debate y son las teorías sobre la posibilidad de que haya explotación laboral en la fabricación de los productos. Sin embargo, las directivas desmintieron este asunto.

Al respecto, el experto en tecnología mencionó que la “plataforma es bastante atractiva, claramente, por los precios. Los cuales llegan a ser sumamente ridículos. Esto termina siendo sospechoso e, incluso, cuestionable por los márgenes de ganancia que realmente tendría esta aplicación”

En medio de esto, indicó que hay grandes sospechas sobre el verdadero negocio de Temu. Por los precios “no solo podríamos estar hablando de una precarización laboral, sino que pensamos si el verdadero negocio de una plataforma como esta es la venta de artículos o, como señalan muchos, si el negocio es la obtención y la venta de información traducida en bases de datos”.

El creador de contenido de tecnología explicó que cuando las personas ingresan a la plataforma y crean un usuario le están brindando permisos a Temu sobre el uso de sus datos personales.

De igual manera, Hernández enfatizó en el temor que existe sobre los informes que señalan que Temu usaría los datos de los usuarios para ser comercializados; así como se señala que la app solicita al usuario permisos de uso de la información cuando se instala la app. “La aplicación estaría accediendo a otros datos de su celular, incluso, que se dice que se estaría instalando un malware.”

A pesar de las serias preocupaciones sobre la aplicación, el experto indicó que por el momento solo hay denuncias. “Como tal no hay una evidencia clara, pero sí hay algunos casos que se han señalado en redes sociales que tienen que ver con posibles estafas. Pero estas no son solo sobre si llega un producto o no, sino que es mucho más delicado lo que puede llegar a pasar con los datos de los ciudadanos.”

¿Qué dijo Temu sobre la investigación?

Las directivas de Temu tomaron la decisión de pronunciarse ante la forma en la que los señalamientos podrían perjudicar rápidamente su reputación.

Estas fueron sus palabras: “Temu no vende los datos de sus clientes. Cumplimos íntegramente las leyes y normativas locales para el almacenamiento de datos. Confiamos en los servicios en la nube de Microsoft en varias ubicaciones para garantizar la seguridad de los datos”

Mientras tanto, sobre la teoría de la explotación laboral indicaron: “Nuestras normas y prácticas actuales no difieren de las de otras grandes plataformas de comercio electrónico en las que confían los consumidores, y las acusaciones en este sentido carecen por completo de fundamento”.