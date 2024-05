La historia detrás de la serie “Dr. Death”

Series

Llega la segunda temporada de la exitosa serie basada en hechos reales “Dr. Death”, con personajes que toman vida gracias a los valientes médicos que denunciaron a Paolo Macchiarini, un encantador cirujano famoso por sus innovadoras operaciones. La segunda temporada promete ser tanto impactante como perturbadora, exponiendo cómo el prestigio puede convertirse en un arma mortal cuando está en manos equivocadas.

En la rueda de prensa global el actor venezolano Edgar Ramírez quien interpreta a Macchiarini en “Dr. Death” sobre la serie dijo, “he tenido mucha suerte en el hecho de que se me han ofrecido personajes que atraviesan una transformación completa, profesionalmente hablando, este es un personaje muy complejo, el desafío de no tener, introspección, que es algo que realmente, lo hemos hablado mucho y eso fue muy interesante para mí porque me dio la oportunidad de básicamente vivir la fantasía que fue la vida creada por Paolo Macchiarini, el personaje que interpretó en la serie”.

Por su parte la show runner de la serie Ashley Michel sostiene, “la producción se trata de las personas que trabajan para salvar vidas y no conozco muchos otros programas que se enfoquen tanto en los médicos que están cruzando límites, entonces lo que creo es que somos capaces de tomar un problema, creo que muchas personas piensan como un problema estadounidense un sistema médico que está, en cierto modo, impulsado por el lucro y cuando combinas la idea de lucro y medicina, te estás abriendo a oportunidades para que personas como Paolo Macchiarini entren y abusen del sistema”.

Los protagonistas

En el elenco encontramos a Edgar Ramírez, Mandy Moore, Luke Kirby, Ashley Madekwe y Gustaf Hammarsten. Todo está listo para la segunda temporada de “Dr. Death”, serie que se enfrenta a temas de ética, corrupción y el impacto devastador de la traición en el ámbito médico y se podrá ver a través de Universal+.