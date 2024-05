Carín León reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum

El próximo jueves 30 de mayo a las 8 de la noche, saldrá ‘Bocha Chueca Vol.1’ el nuevo álbum de Carín León que incluye 19 canciones. Entre esas hay algunas colaboraciones con otros artistas mexicanos como Pepe Aguilar y Panteón Rococó y otros de música country como Kane Brown y Leon Bridges.

En cuanto a la portada del disco, es una pintura surrealista de su cara con una mano que le abre la boca en una mueca que hace referencia al título de Boca Chueca.

La imagen fue realizada por Alan Ortega, un miembro de la banda de León que toca el steel pedal pero también es pintor. Es más, el fue también quien le hizo la portada del anterior álbum, Colmillo de Leche.

Portada álbum 'Colmillo de Leche'. Ampliar

“La portada tiene como ese tinte oscuro que de cierta manera tiene mucho que ver con nosotros y […] de un poco de reinvención donde el disco tiene otras palabras un poco más atrevidas, tiene un vocabulario más de la calle”, indicó León a la revista Billboard.

‘Boca Chueca Vol. 1′ es el segundo disco del cantante mexicano, después de Colmillo que alcanzó el año pasado el puesto número 8 en la lista de Top Albumes Latinos de Billboard. Esto ayudó a que el artista se convirtiera en uno de los más reconocidos y exitosos dentro del género de la música regional mexicana.

Su nueva gira, también llamada Boca Chueca, comienza el próximo 22 de julio e incluye paradas en famosos escenarios, sobretodo para este tipo música, como el Madison Square Garden de Nueva York y el Wizink Center de Madrid.

Deduciendo por el nombre del disco ‘Boca Chueca Vol.1′, se puede decir que habrá un tercer álbum que sea la continuación de este y sea el Vol. 2, que esperemos no tarde mucho en lanzarse.

Esta es la lista de las canciones de ‘Boca Chueca Vol.1′:

1. “Cuando la vida sea trago”

2. “Otra vez”

3. “Casi oficial”

4. “Frené mis pies”

5. “Círculo vicioso”

6. “Que haga el paro”

7. “Bebé no cambies tú”

8. “Por eso bye”

9. “Qué feo se siente el amor”

10. “No sé” con Panteón Rococó

11. “The One (Pero no como yo)” con Kane Brown

12. “Lamentablemente” con Pepe Aguilar

13. “Aviso importante” con Bolela

14. “It Was Always You (Siempre fuiste tú)” con Leon Bridges

15. “Banqueteras”

16. “1″

17. “Aunque tú no lo sepas”

18. “Por culpa de un tercero”

19. “Despídase bien”