Así es “Cuatro”, el nuevo álbum de Camilo

“Este álbum es importante para mí porque me permitió aprender muchísimo sobre mí, me retó a aprender y a Tocar nuevos instrumentos, a darle rienda suelta a mi libertad creativa, a explorar lugares y emociones que viven dentro de mí y también sonidos con objetos cotidianos que no son instrumentos musicales y que esta vez, me atreví a incorporarlos. Cada letra cuenta historias con las que muchos se pueden identificar y por supuesto, el amor continúa siendo el foco principal, ¿por qué? Porque es lo que siento y es lo más auténtico que pueden recibir de mí. cuatro es baile y estas canciones nacieron para mover el cuerpo”. Camilo

Cuatro, el cuarto álbum de estudio del artista internacional Camilo re realizó con los sellos Sony Music Latin y Hecho a Mano.

Bajo un concepto de lanzamiento muy original, Camilo fue develando canciones (con sus respectivos videos) en grupos de tres, encapsulándolas en capítulos musicales apropiadamente titulados un, dos, tres y el último cuatro.

Cuatro está conformado por 12 temas compuestos por Camilo y cuatro de ellos coescritos con Edgar Barrera (No Se Vale, Misión Imposible), Mau y Ricky Montaner (La Boda), Morelli (Amor de Extranjeros) y Juan David Muñoz Avilés (Una Vida Pasada, PLIS), bajo la producción de Camilo, Nicolas Ramírez y Nico González.

La inspiración de este álbum viene de los sonidos tropicales como la salsa, la cumbia, el pambiche, el merengue y el vallenato, entre otros, que marcaron la infancia y juventud de Camilo mientras vivía en Colombia.

“Siempre escuchaba a la Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña. Ya más grande empecé a escuchar a Juan Luis Guerra y al Grupo Niche, que fue un referente inmenso toda mi vida, así como Joe Arroyo que es insignia colombiana, entre muchos otros artistas que forman parte de mi ADN”. Expresó el ganador de seis Latin GRAMMYs ® .

Además de los temas que ya se conocen y que se han convertido en éxitos como “PLIS” junto a Evaluna Montaner, y “Una Vida Pasada” con Carín León, entre otros, cuatro incluye tres nuevos temas, “La Boda” una canción que promete volverse banda sonora de muchos matrimonios.

“Sálvame” en colaboración el artista y trompetista Alexander Abreu y su banda Havana D’Primera, el único cover del álbum de la canción popularizada por la banda RBD. “Una Canción de Amor para la Pulga” un tema dedicado a su gran amor, su esposa y madre de Índigo y Amaranto, Evaluna.

Todos los temas fueron grabados en El Taller Creativo, el nuevo lugar de Camilo donde la creatividad se adueña de cada rincón, y es donde también se filmaron los 12 videos que acompañan cada tema, los cuales han sido dirigidos por Evaluna y Saumeth.

Lista de canciones incluidas en cuatro:

1. Gordo

2. No Se Vale

3. PLIS

4. Autodiagnóstico

5. En Tus Sueños o En Los Míos

6. Una Vida Pasada con Carín León

7. Amor de Extranjeros

8. Corazón de Hojalata

9. Misión Imposible

10. Sálvame con Alexander Abreu y Havana D’Primera

11. Una Canción de Amor para La Pulga

12. La Boda