Montoya recuerda su victoria en el GP de Mónaco: “Haber ganado allá fue muy especial”

Llega una de las carreras que más hace emocionar al público de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. El principado, los yates en el muelle y el glamour de todo el mundo llegan al circuito callejero de una de las ciudades más famosas del mundo, Montecarlo.

En junio de 2003, Montoya hizo historia al llevarse la victoria en uno de los trazados más emblemáticos de la máxima categoría del automovilismo, superando a Kimi Räikkönen de McLaren y Michael Schumacher de Ferrari, quienes completaron el podio en la gesta histórica que firmó el bogotano, corredor de la escudería Williams para entonces.

En el programa MontoyAS del Diario AS Colombia, el piloto recordó aquella carrera, la cual significó mucho a nivel personal, ya que Mónaco lo lleva a recordar a Ayrton Senna, su ídolo y referente en el automovilismo. En sus propias palabras, hablar de esta carrera es rememorar al mítico piloto brasileño que es el máximo ganador del circuito con seis victorias.

“Yo crecí viendo Fórmula 1, crecí viendo y siendo fan de Senna. Cuando tú eres fan y creciste viéndolo, Mónaco se vuelve superespecial porque era parte de su magia. Haber ganado Mónaco fue muy especial, pero Indianápolis también tiene su cosa y su gusto como Le Mans y Daytona, que soy muy únicas y muy llamativas”, expresó.

Una anécdota para el recuerdo

En la celebración con su equipo por el team radio, el colombiano recuerda haber olvidado apagar su intercomunicador y celebrar muy efusivamente con gritos y palabras subidas de tono, al estilo colombiano.

“Pasó una cosa que fue que me dijeron en el radio ‘buen trabajo y no sé qué'. Pensé que había apagado el radio y comencé a gritar cosas en español como loco y luego me di cuenta de que estaba prendido. Fue muy especial. Ponte a pensar, en Mónaco ganar es ganar”, expresó el experimentado piloto.