Temblor en Colombia | Van 4 en la mañana del 22 de mayo: Magnitud, hora y actualización últimos sismos

En el mundo tiembla todos los días, de hecho, se habla de que a diario se presentan miles de temblores en todo el planeta. Sin embargo, la magnitud de los sismos suele variar y la gran mayoría son de bajas cifras, por lo que con frecuencia no son percibidos por los ciudadanos y no llegan a presentar daños. Ese es el caso de Colombia, un país que por su ubicación geográfica se describe como un lugar en el que tiembla con bastante frecuencia, pero donde no suelen ser percibidos.

Aunque los científicos hacen esfuerzos a diario para poder encontrar una manera que permita predecir los sismos y otros eventos naturales, por el momento, hace falta más investigación. Lo que sí se ha podido conocer, por medio de la evidencia, es que tras un fuerte terremoto suelen darse replicas y a raíz de estos eventos es que se han consolidado recomendaciones sobre cómo actuar

Temblor en Colombia

En el Océano Pacífico se dio un temblor a las 03:44 Hora Local de magnitud 4.3 M y de profundidad superficial

Zapatoca - Santander, Colombia, se dio un temblor a la 01:58 Hora Local de magnitud 2.3 M y de profundidad 140 km

En Cepitá - Santander, Colombia, se presentó un temblor a las 01:17 Hora Local de magnitud 2.4 M y de profundidad 147 km

En el Océano Pacífico se vivió un temblor a las 00:34 Hora Local de magnitud 4.8 M y de profundidad superficial

¿Qué hacer durante un sismo?

Tenga presente las zonas de escape y seguridad, un botiquín, linterna, radio de pilas y algunos enlatados. También es importante que cuente con una copia de sus documentos de identidad y apague el sistema eléctrico y de gas antes de realizar la evacuación.

Durante el movimiento en cuestión, mantenga la calma, evite correr y esté atento a los menores de edad y personas de la tercera edad.

Seguido a esto, aléjese de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. En el caso de que esté en la calle, haga lo propio con postes y cables eléctricos. Ahora bien, en un edificio, no use los ascensores y permanezca cerca de las columnas.

Luego del sismo

Tras el sismo, espere al menos, entre 10 y 20 minutos antes de ingresar a su hogar o sitio de trabajo. De igual manera, tenga presente estas recomendaciones:

Inspeccione el hogar o lugar donde se encuentre para evaluar si existen daños

Si la luz se corta, use linternas de batería. Deje de lado los fósforos y evite fumar adentro

Colabore con autoridades y tenga a la mano números de emergencias

Sea solidario con las víctimas de los siniestros

Active la alerta de terremotos de Google en su celular

En la explicación que dieron desde Google, aclararon que antes de activar esta opción, para poder recibir alertas, es obligatorio tener activada la conexión wifi o de datos.

Sabiendo lo anterior, para configurar la función debe seguir los siguientes pasos:

Abra la app de Configuración del teléfono.

Pulse en “Seguridad y Emergencia y luego Alertas de terremotos”. En caso de que no encuentre esta opción, vaya a Ubicación Avanzada y Alertas de terremotos.

Active o desactive la alerta cuando quiera.

Es posible que no reciba alertas para todos los terremotos o temblores de la zona, pero también en ocasiones, es posible que sí le llegue una alerta cercana, aunque o se haya sentido el temblor en su ubicación.