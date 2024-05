Director de la cárcel Palogordo no aceptó camioneta para su protección

Bucaramanga

Eliasid Durán Sánchez, director de la cárcel de Palogordo en Girón había logrado que la Unidad Nacional de Protección le asignara un esquema de seguridad y una camioneta para movilizarse tranquilamente a raíz de las amenazas de muerte que ha recibido en su contra.

Aunque los escoltas y el vehículo fueron entregados en las últimas horas, el director del centro penitenciario rechazó la camioneta porque no cumplía con las garantías mínimas para sentirse seguro y en dado caso, salir librado de un ataque en su contra.

Hernando Mantilla, veedor en asuntos carcelarios, aseguró que el directivo interpondrá un recurso para exigir que el nuevo vehículo que le asignen sí garantice su protección.

“El director informó que ya le habían dado dos escoltas y un vehículo para su seguridad, sin embargo me informa que pidió el cambio del vehículo porque es un vehículo convencional que no está blindado y no cumple con las especificaciones necesarias para garantizar su tranquilidad”, dijo Mantilla.

La asignación de escoltas y el vehículo para el director de la cárcel de Palogordo se hizo después del asesinato del Élmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá.

Justamente a raíz de la crítica situación de seguridad que atraviesan los directores de los centros penitenciarios en el país, la Procuraduría le pidió a la UNP listado de funcionarios del Inpec amenazados para que se les tramiten medidas de protección.