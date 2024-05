La legendaria Banda de Rock THE MAVERICKS presenta "MOON & STARS"

The Mavericks han sido increíbles durante décadas, siendo uno de los grupos musicales más destacados en la escena americana.

Actualmente se encuentran en el Salón de la Fama, con la gran fortuna de contar con la inconfundible voz de su vocalista Raul Malo, un pionero y leyenda cuya voz sigue brillando conforme pasa el tiempo.

Ahora, The Mavericks llegan con su nuevo álbum llamado “Moon & Stars” un disco increíble e inolvidable, cargado con toda la onda y los ritmos del Country-Rock americano y un aire retro de rock & roll al mejor estilo que solo este gran grupo americano puede ofrecer.

Este lanzamiento viene acompañado por el lyric video de su nueva canción llamada “The Years Will Not Be Kind”, y con ello, se da oficialmente el inicio formal de su extensa gira llamada “MOON & STARS THE MAVERICKS”

Para celebrar su lanzamiento y el inicio formal de su gira, la agrupación logró dos Sold Out en el ACL Live at The Moody Theater de Austin. Con una extensa serie de shows en donde todos sus seguidores esperan disfrutar de esta increíble banda.

The Mavericks viajará por todo Estados Unidos; cerrando con la siempre esperada presentación de fin de año en el legendario Ryman Auditorium de Nashville, ciudad natal de la banda.

The Mavericks, una banda progresivamente retro la cual va más allá del country; explorando el lujoso “torch pop”, el tejano, el country clásico, el rock épico, los ritmos de la rumba cubana, la samba y el tango, hacen que se destaquen como una agrupación legendaria, versátil y talentosa con algo más de tres décadas de existencia.

Sobresalen por ser una agrupación que manejan perfectamente los ritmos del Country, Jazz, Pop y algo de sabor latino. La delicada voz de su vocalista junto con el talento de sobra de cada uno de sus integrantes, hace querer que su música y por supuesto sus shows sigan perdurando en el tiempo