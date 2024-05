EPA Cartagena convoca a sesión al comité de atención de casos de abejas

Cartagena

Con la conmemoración del Día Mundial de las Abejas y debido al incremento de casos y alertas sobre presencia de enjambres en varios sectores de la ciudad, el Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, convocó a sesión al Comité de manejo de Abejas del Distrito. En esta reunión, se pretende establecer de manera coordinada los esquemas de atención y protocolos para este tipo de situaciones y darle respuesta oportuna a la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El subdirector técnico y de Desarrollo Sostenible del EPA Cartagena, Javier Pineda, señaló que “se hace preciso, urgente y necesario confluir como autoridades en la atención de solicitudes y emergencias ante la presencia y permanencia de colonias de abejas y otros polinizadores, al igual que establecer los esquemas de atención y protocolos para este tipo de atenciones, definiendo roles y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la ley 2193 de 2022, así como atendiendo al marco de nuestras funciones y competencias misionales”.

De acuerdo con el artículo 18 en la ley 2193 de 2022, los comités municipales para el manejo de abejas están conformados por la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Ambiental, la División de Gestión del Riesgo y la Oficina de Tránsito y transporte de la Alcaldía Municipal, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, las Corporaciones autónomas regionales y un equipo de apicultores especializado en trabajo en alturas.

Lea también: Entregaron 400 kits de asistencia humanitaria a damnificados de Caregato, sur de Bolívar

Este comité, se encarga de atender eficaz y oportunamente todas solicitudes y emergencias que surjan de la presencia y permanencia de colonias de abejas y otros polinizadores, tanto en zonas urbanas como rurales, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la comunidad y de otras especies que se ven a amenazadas por inminentes ataques.

Se hace un llamado a la comunidad para que, si detecta un grupo de abejas, no les lance agua, piedras u otros objetos. No solo las dispersa, sino que atacan. No les prenda fuego, no haga ruidos fuertes, ya que esto las molesta (sirenas, pitos, campanas, torpedos, entre otros).