Se agrava el reclutamiento de menores en Cali

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su preocupación por el continuo reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales en la ciudad. Afirmó con determinación que su administración no tolerará estos abusos contra los menores.

“Los casos de reclutamiento no solo persisten en Cali, sino también en el norte del Cauca y en otras regiones del país, alcanzando niveles comparables a los peores años del conflicto con las FARC”, comentó el alcalde Eder, añadió que, la Defensoría del Pueblo ha reportado incidentes en toda la ciudad, con una concentración particular en las zonas orientales y en la ladera de Cali.

El alcalde destacó que el fenómeno del reclutamiento es perpetrado no solo por disidencias de las FARC, sino también por bandas criminales organizadas. “Es un problema arraigado en el país que ha plagado nuestra sociedad durante décadas y que no ha recibido la atención adecuada”, declaró.

En Cali, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Magistrado Roberto Vidal, firmó un acuerdo con las autoridades locales para reforzar la implementación de los acuerdos de paz y fomentar la reconciliación y la restauración social. En este contexto, el alcalde Eder solicitó condenas ejemplares para los responsables del caso 07, relacionado con el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado la dificultad de establecer una cifra exacta de casos debido a un subregistro significativo, las víctimas no estarían denunciando, además, han identificado que los menores son frecuentemente coaccionados mediante ofertas de dinero y bienes de valor, como teléfonos celulares de alta gama, lo que lleva a que los jóvenes accedan a estas propuestas de manera aparentemente voluntaria y sin violencia física.

“En Cali, continúa la preocupante tendencia del uso y reclutamiento de menores, un fenómeno particularmente notable en el Distrito de Agua Blanca, especialmente en el barrio Llano Verde. Esta situación ha provocado una creciente alarma y un llamado urgente a la acción por parte de líderes sociales, quienes instan tanto a la alcaldía como a la Gobernación a intensificar sus esfuerzos para contrarrestar esta problemática”, indicó Gerson Vergara, Defensor Regional del Valle.

Para finalizar, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la Secretaría de Seguridad está fortaleciendo los programas sociales en colaboración con la Secretaría de Paz y de Bienestar Social, con el objetivo de ofrecer oportunidades a los jóvenes y evitar que sean reclutados por estos grupos armados y terroristas.