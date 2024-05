Jermein Peña: “Tengo la fe que vamos a llegar a la final”

Junior de Barranquilla perdió el liderato del Grupo A de los cuadrangulares semifinales luego de caer 2-3 ante Deportivo Pereira en la tercera fecha. El conjunto atlanticense clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y llegaba con aire en la camiseta para poder sacar el juego ante los risaraldenses, adelante, pero terminó cayendo de manera sorpresiva.

En diálogo con El VBar Caracol Radio, uno de los líderes de la defensa, como es Jermein Peña, habló sobre lo que dejó el compromiso y lo que espera del equipo para lo que resta del semestre. Fue contundente al decir que tiene fe en que disputarán la final, pero serán claves los tres puntos que eventualmente consigan en Pereira entre semana.

“Fueron 25 minutos que supieron aprovechar, nos hicieron los tres goles y ya nos fuimos encima, cuando nosotros tuvimos para empatar. Pero en el futbol se gana, se empata y se pierde, ahora hay que ir a Pereira a ganar el partido allá”, inició diciendo.

Por su parte, destacó que ha venido mejorando el temperamento dentro del campo para evitar juego brusco. “Eso es lo que vengo mejorando. Cuando pasó lo que pasó con Millonarios, yo mismo solté cabeza y dije que me iba a proponer mejorar ese tema y lo que me propongo, lo logro. Ayer no fue con intención golpear a un compañero, pero desde el partido de Millonarios he mejorado eso... Gracias a Dios la gente me quiere por el carácter que tengo y por el juego, eso es lo importante”, comentó.

Entretanto, resaltó que el equipo se encuentra bien a nivel físico y confía en poder llegar a la final. “Físicamente, estamos muy bien, gracias a Dios para eso nos contratan, para jugar y en eso estamos muy bien. Para finalizar el torneo, tengo la fe que vamos a llegar a la final”.

“Hay que ir a ganar, porque eso es lo que queremos y sacar los tres puntos que nos van a llevar a la final”, complementó respecto a la importancia de poder sumar de a tres ante Pereira el miércoles.

