Familia pide pruebas de supervivencia de fotógrafa secuestrada en Ocaña

Poco o nada se sabe del paradero de Yusly Tatiana Arévalo Navarro, una joven de 27 años que se convierte en la más reciente víctima de secuestro en Ocaña, su familia pide información sobre su estado de salud.

El sábado en horas de la noche fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que ingresaron al inmueble y se llevaron a la joven quien es además, madre de un menor de edad.

Janer Arévalo, hermano de la joven en medio de este angustioso momento dialogó con Caracol Radio y señaló que ella no registraba amenazas, y su familia no es acaudalada, por lo que aún no entienden cuáles son los motivos detrás de este plagio.

Explicó que “de un momento a otro llegaron, se la llevaron. La finca es nuestra casa, nosotros vivimos en el campo. Mi hermana es una persona que ha luchado por salir adelante. Lo único que le pedimos a las autoridades es que sigan insistiendo mucho para poderla encontrar y a las personas que la tienen retina que por favor no le hagan daño”.

Revivió el secuestro manifestando que la joven se encontraba con su novio y su mamá, cuando llegaron hombres en una camioneta, encapuchados, los amenazaron, amordazaron, robaron y se la llevaron.

Resaltó que “ella es la luz de nuestra casa, es los ojos de mis papás, carismática, muy empática, dedicada, servicial. Le encantan los niños, está en el colegio de su hijo, siempre apoya la iglesia, en fotografías, matrimonios, le encanta capturar esas gotas de felicidad”.

Señaló además que no ha existido comunicación por parte de los secuestras y envió un mensaje “que tenga mucha fortaleza, que siga siendo la mujer fuerte que es, que toda la familia, los que la amamos y la apoyamos estamos con fe en Dios que esto va a terminar en los mejores términos posibles”.

En el lugar hace presencia el ELN y las disidencias de las Farc, piden que una comisión humanitaria respalde las labores en caso de que algún grupo la tenga, para que regrese en el menor tiempo posible a su hogar.