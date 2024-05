Usuarios de Insercoop denuncian demoras en entrega de medicamentos

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que llevan más de tres meses esperando la entrega de algunos medicamentos por parte de la farmacia Insercoop.

“Siempre he tenido problemas con la medicina de la tensión y unas gotas que deben entregar cada mes, pero siempre que vengo a reclamar no me las dan, me las demoran otros meses” aseguró Miriam Moreno, usuaria afectada.

Beatriz Mendoza dijo a Caracol Radio “tengo un medicamento de mi hijo desde hace más de tres meses, siempre que vengo me dicen no tengo que esperar, que no llega la medicina (...) uno llama, pero ellos no contestan”

“No hay prioridad para los abuelos, ni las mujeres embarazadas, nos tienen aguantando sol y parados, no es justo que la Nueva EPS se pronuncie sobre esta situación” expresó Yoli Becerra Camargo.

Caracol Radio intentó comunicarse con los directivos de esta IPS, pero no fue posible obtener una respuesta.