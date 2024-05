Empleadas domésticas denuncian inconsistencias en proceso de contratación

Cúcuta

Algunas empleadas domésticas en Cúcuta vienen denunciando una presunta irregularidad en el proceso de contratación de una reconocida empresa de la ciudad. Les estarían pidiendo información sensible de sus antiguos empleadores.

Se trata de mujeres que han trabajado para policías de alto rango, funcionarios de la rama judicial y empresarios acaudalados de la ciudad. La presunta empresa estaría reclamando los datos personales y hasta fotocopias de cédulas de estos funcionarios.

La situación está despertando la suspicacia entre estas mujeres que en total suman diez casos en los que se ven comprometidas.

Una de las mujeres quien prefirió omitir su identidad dijo a Caracol Radio que “es un tema muy sensible y delicado hace un año encontré esta oferta y cuando fui trabajaba para un policía y me pidieron datos muy específicos de él, esto me levantó sospecha y por eso no aplique”.

Siguió su relato advirtiendo que “Hace algunos meses encontré otra empresa, y resulta que son los mismos trabajadores, y me pedían datos muy delicados para una mujer a la cual yo le trabajaba en servicios domésticos y resulta que me pidieron su información y copia de la cédula y volví a ignorar esto”.

Concluyó que “en los últimos días me di cuenta de que de nuevo la empresa con otro nombre vuelve a pedirle a unas compañeras más datos de los empresarios”, lo más delicado es que se trata de personas acaudaladas.

Concluyó que se debe revisar a fondo lo que está ocurriendo con estas empresas que ponen en riesgo la seguridad de la información de estas personas.