El Gobierno no nos ha cumplido: Consejero de juventudes

Gustavo Petro. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El pasado 15 de mayo desde Bogotá se desarrolló un evento en donde asistieron el presidente y los consejeros de juventudes, en este los jóvenes del país cuestionaron la gestión del mandatario e indicaron que mantiene “discursos populistas”. Además, explicaron que no se brindan soluciones desde el ejecutivo a las problemáticas que han encontrado. Por otra parte, se quejaron debido a que consideran que no son escuchados.

De esta manera, los jóvenes le solicitaron al presidente Gustavo Petro que se enfoque en dar menos discursos y que le exija a sus ministros que trabajen. Asimismo, mencionaron que hace falta una articulación entre el Gobierno y los consejos de juventudes.

Los jóvenes que asistieron indicaron que se molestaron particularmente en el momento en el que el presidente Gustavo Petro intentó dejar el evento. Esto ocurrió tras su discurso, en donde detalló la importancia de los jóvenes; y cómo él y las nuevas generaciones estaban siendo excluidas.

Fue así como tras el intento del presidente de salir del lugar, se escuchó la frase “ponga a trabajar a sus funcionarios” y varios reclamos. Allí la vicepresidenta pidió respeto para el presidente y mencionó: “si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes. Yo entiendo la necesidad, pero aquí el presidente está planteando una solución mucho más estructural”.

La molestia de los jóvenes se da también debido a que en más de tres ocasiones el presidente no ha asistido a las citas con los consejeros de Juventudes. Uno de estos encuentros, según la Casa de Nariño, no estaba ni siquiera en la agenda del jefe de Estado.

En Caracol Radio estuvo William Molina, consejero de Juventudes de Santander, aclarando los motivos de las acusaciones hacia el presidente. “Como lo mencioné, yo tenía expectativas en el Gobierno, pero nos ha quedado mal. Eso ha venido desde que empezamos, desde que nos posesionamos. Nosotros llegamos a la posesión y nos dicen que el presidente no nos podía posesionar. Desde allí empezó todo. El gobierno de una u otra manera no nos ha cumplido. Eso no lo hemos visto reflejado. Además del tránsito del viceministerio.”

Sobre la posibilidad de que sean excluidos tras este encontrón entre el presidente y los consejeros, Molina indicó que se debe garantizar que sean escuchados. “A mí me parecería algo supremamente incoherente. Si el presidente habla de un Estado Social de Derecho, donde hay una democracia participativa y que se construye desde las diferentes, aquí no es que tengamos que callarnos y que tengamos que aplaudir como si fuéramos un comité avalador. Nosotros estamos aquí representando unos ideales, que de una u otra manera se deben ver representados.”

Finalmente, mencionó que ya ha sido atacado por su postura frente al ejecutivo. “He recibido hostigamientos y ataques por los mismos compañeros, no del Consejo Nacional, ellos me han brindado un apoyo. De pronto por parte de jóvenes de otros lugares del país. ”