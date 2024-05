Shakira, protagonista de la Copa América 2024: este será el himno del torneo

Shakira es la reina de los Mundiales y ahora será la voz de la Copa América que se celebrará en Estados Unidos entre el jueves 20 de junio y el domingo 14 de julio. La colombiana sigue sumando logros a su carrera y mantiene su vigencia con relación al deporte, siendo una vez más protagonista en un torneo de fútbol de alta envergadura.

La organización del certamen continental le dio a conocer a la barranquillera que la canción Puntería, que tiene en colaboración con la rapera Cardi B, será el himno de la competición. El anuncio hacia el público fue hecho por la propia artista durante su aparición en un evento que se desarrolló en Nueva York, en el que además reveló que hará una adaptación para el torneo más antiguo de selecciones del mundo.

“Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, dijo Shakira en un programa de Univision tras desvelar la noticia.

Shakira, la reina de los eventos de fútbol

No es la primera vez en la que la colombiana es protagonista de un tema para un evento de fútbol. Su debut fue con la adaptación de la canción Hips don’t lie - Bamboo para el Mundial 2006 (aunque no fue la oficial). Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, con el popular Waka Waka retumbó en todo el mundo y esta sí fue la canción oficial de la competición.

Cuatro años más tarde, en el Mundial de Brasil 2014, lanzó extraoficialmente el tema La la la, junto a Carlinhos Brow. En este torneo, la canción We Are One de Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte, fue la oficial del certamen.

Asimismo, Shakira dio otro salto en su carrera al hacer parte del evento de medio tiempo del Superbowl 2020, en el que además estuvo J Balvin, Bad Bunny y Jennifer López.