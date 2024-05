Los errores que el Junior no puede repetir en Libertadores, según el Pulso del Fútbol

César Augusto Londoño y Juan David Cadavid debatieron sobre la derrota de Millonarios y el triunfo del Junior en la Copa Libertadores. Durante un nuevo capítulo del Pulso del Fútbol, los expertos dieron su opinión frente a las fallas y aciertos de los dos encuentros el pasado 14 de mayo.

Tal como lo habían anunciado, Millonarios no podría empatar ni perder el partido con el Palestino de Chile, pues el panorama no era tan positivo como el de Junior, quien se ha mantenido como líder del grupo D.

Al minuto 92, el paraguayo Junior Marabel igualó 1-1 el encuentro en el Campín del Palestino de Chile vs. Millonarios. Gracias al resultado, el equipo colombiano quedó eliminado en la quinta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Después de esto, Bolivia lidera el Grupo E, con 10 puntos; seguidos por los chilenos, con 7; Flamengo es tercero, con 4 unidades, y los colombianos últimos, con tres.

Por otro lado, Junior tuvo un mejor resultado, pues tenía claro que no podía bajar la guardia para avanzar. Tras el 0-1 que logró sobre LDU, siguió como líder de la serie D, grupo que define las posiciones el próximo jueves en un partido entre El Universitario de Deportes y el Botafogo.

Éxito de Junior, ¿sufrido?

Cosas buenas y malas del encuentro del Junior con el LDU Quito fueron destacadas por los integrantes del Pulso del Fútbol:

Lo bueno

Ganó a LDU Quito de visitante.

Campaña del junior de visitante, tiene dos victorias, un empate, nunca en la historia del equipo de barranquillero había logrado 7 puntos en condición de visitante en una fase de grupos de Copa Libertadores.

El gol: Cadavid consideró el gol como “una maravilla, típico de equipo reactivo. De equipo de juego directo, el pase de Baca fue importante”.

Lo malo

Londoño resaltó que Junior tuvo solo una oportunidad de gol, frente a 11 del oponente. En el primer tiempo fueron 6 oportunidades de gol.

No tuvieron la pelota en el medio.

El balón nunca le llegó ni a Marcos Pérez ni a Carlos Baca. Le llegó una vez a los 37 minutos.

Por su lado, Cadavid agregó que los cambios realizados durante el juego no sirvieron de nada, ya que no se vio mejora a pesar de tener 5 defensas.

En cuanto a la forma en que Arturo Reyes planteó el partido, Cadavid y Londoño piensan diferente. Mientras para uno fue algo bueno, para el otro hace parte de las fallas notorias.

Fracaso de Millonarios

Entre Londoño y Cadavid se abrió un debate sobre el partido de Millonarios, un encuentro que tuvo errores, pero que ya presentían que pasaría.

Londoño no cree que haya sido un partido terrible porque Millonarios tenía el partido controlado ante Palestino, señaló que había generado 8 oportunidades de gol y se mostró superior al cuadro chileno. Sin embargo, no desconoció que le llegaron cuando los jugadores se descuidaron.

¿Debe salir Gamero?

El partido de ayer en la capital dejó molestos a varios críticos e hinchas de Millonarios, quienes rápidamente se viralizaron en redes. Es por eso que César Augusto Londoño hizo un llamado para no enloquecer; considera que la nómina no es mala simplemente porque no clasificó. “El proceso sigue siendo exitoso y no hay un técnico mejor que Gamero”, aseguró.

“Hay un terreno ganado, lo de ayer es infame, el gol que le hacen es producto de errores puntuales individuales, como es posible que Alfonso esté a 20 metros de Fuentes, que mete el centro” agregó.

