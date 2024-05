Gremio transportador reporta pérdidas económicas por bloqueo en El Tarrita

El gremio transportador que trabaja en la ruta Ocaña-Cúcuta y viceversa, habría dejado de movilizar cerca de 500 pasajeros debido al plantón que realizó la comunidad el día de ayer en el sector El Tarrita de Ábrego.

“Son pérdidas muy importantes, son alrededor de 40 despachos al día y eso va a impactar directamente la economía de nuestros asociados, de la empresa y de los conductores que viven del servicio de transporte” aseguró Román Jácome, gerente de Cootransunidos.

También manifestó que cuando se presentan estos cierres viales “no queremos que nuestros usuarios estén en situaciones adversas porque allá no hay restaurantes no tenemos un sitio donde ellos esperen, pensando en eso es que no despachamos vehículos” concluyó Jácome.

Este gremio manifiesta la necesidad de que se repare al 100% este trayecto vial, sin embargo, manifiestan que de continuar los plantones que adelanta la comunidad, las pérdidas podrían ser millonarias, porque la ruta alterna por Bucaramanga incrementa los costos de combustible y tiempo.