Colombia se prepara para tener “policía del agua”

Cúcuta

En momentos en los que el país sufre los embates del fenómeno del niño y se advierte de problemas relacionados con el abastecimiento del agua y el vital líquido en las represas, se habla de la construcción de “la policía del agua”.

Su nombre completo es la unidad de la Policía para la protección del Agua y del Medioambiente, desde la institución esperan confirmar que durante esta semana cuales serán las funciones de esta unidad.

Se trata de un equipo de hombres y mujeres especializadas para el cuidado del agua, con conocimiento específico en ríos, embalses, páramos y humedales. Esta es una iniciativa que cuenta con el apoyo y orientación del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, en regiones como esta hay reparos, porque advierten que ya existe una policía ambiental.

Félix Mario Galvis, ambientalista dijo a Caracol Radio que están dispuestos a respaldar cualquier acción encaminada en preservar los cuerpos de agua.

Señaló “puede ser una gran noticia para el país y para el mundo, sobre todo por la situación que viven los cuerpos de agua en todo el territorio nacional, en particular con el río Zulia, y Pamplonita y que lastimosamente hemos crecido de espalda a los ríos y son vitales para nuestra supervivencia, sin embargo, ya existe la policía de ambiente, y mucha gente no sabe cuál es la función de este cuerpo que existe, no sabe cómo utilizarlo”.

Insistió en que sí se debe contar con más personal dedicado a cuidar estos afluentes, y se espera que esto no represente un gasto adicional para el país.