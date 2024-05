El abogado Iván Alfaro se defendió de las denuncias que hizo el director de UNGRD

Este martes el abogado Iván Alfaro Gómez respondió a las acusaciones en su contra, que realizó durante el fin de semana el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. El abogado reconoció que desde 2023 tiene contratos con la Unidad, pero negó que su actuación este relacionada con hechos de corrupción en la entidad.

“En ningún caso actué como ‘jefe de facto’ ni superior de las funcionarias que ejercieron como Secretaria General ni de la Jefe de la Oficina Jurídica, pues era evidente su experiencia en el sector público y su destacada formación académica”, asegura Alfaro.

El abogado Iván Alfaro rechazó las declaraciones del director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, sobre ser el "jefe de facto" de la Unidad y estar involucrado en irregularidades de la oficina jurídica de la UNGRD.

Sobre este asunto, Carlos Carrillo, director de la UNGRD dijo a 6AM de Caracol Radio que este funcionario estaría “simplemente respondiendo PQRS” durante la ejecución del contrato que firmó este año en la entidad. En respuesta a la declaración que hizo el abogado en redes sociales, el denunciante afirma que no se ha podido suspender ese contrato y que debería realizarse esa diligencia dados los altos honorarios que devenga actualmente Alfaro (24 millones de pesos mensuales).

En las denuncias que realizó el actual director de la Unidad, también se relacionaron asuntos en los que Alfaro habría servido como abogado de la pareja sentimental de Nicolás Petro, Laura Ojeda.

Sobre este punto, “como contratista de prestación de servicios, no existe ninguna inhabilidad ni impedimento para el ejercicio independiente del Derecho, mucho menos como Abogado Penalista, pues es una de las especialidades en las cuales ejerzo desde hace más de 20 años. Fue por ello que varios meses después de la vinculación con la UNGRD, por recomendación de una persona residente en mi ciudad de origen, me contactó la señora Laura Ojeda Estupiñán para que la representara como Defensor ante la Fiscalía General de la Nación, pues la habían citado a una audiencia de conciliación por una querella que se interpuso contra ella”, manifestó Iván Alfaro Gómez.

“Como defensor no puedo ser obligado a conocer los intereses personales, familiares, políticos, religiosos, raciales, ni de ningún otro tipo de los ciudadanos que me confían sus asuntos, la ley regula los eventuales conflictos de interés que puedan existir en el ejercicio del Derecho y al no existir ninguno, el mandato se debe desarrollar con normalidad”, agregó.

Sin embargo, las situación aún es materia de investigación y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advirtió que en las últimas horas antes de que Olmedo López saliera de la entidad, se intentó entregar un contrato por 1.200 millones de pesos a una firma del abogado Alfaro.