Liga Femenina: jugadoras de Llaneros abandonaron la cancha por polémico gol del América

¡Escándalo en la Liga Femenina 2024! En el cierre de la jornada sabatina, las jugadoras de Llaneros abandonaron el terreno de juego del Pascual Guerrero, luego de una polémica anotación del América de Cali. A modo de protesta, las protagonistas sentaron su voz de protesta ante una situación que ellas consideraron injusta, razón por la que el duelo fue suspendido.

La controvertida situación ocurrió sobre los 60 minutos de juego. Wendy Bonilla aprovechó una norma de la ventaja de frente al arco, avanzó con libertad y sacó un remate de pierna derecha, que al parecer la guardameta Sandra Sepúlveda sacó sobre la línea de gol y envió al tiro de esquina. Pues bien, tras esto, Manuela Vásquez decretó gol para el América.

Como era de esperarse, las jugadoras de Llaneros salieron corriendo hacia la juez central para reclamar lo ocurrido. Vale recordar que la Liga Femenina no cuenta con VAR, razón por la que la determinación del gol ya no podía revertirse, a menos de que la línea dijera lo contrario, cosa que al final no ocurrió. En esta ola de protestas, el entrenador Barley Villa fue expulsado y la jugadora Yéssica Muñoz fue amonestada.

Toda la nómina del América pasó de inmediato a su campo para reanudar el partido, mientras que las afectadas se quedaron paradas sobre la línea de oriental para discutir qué hacer. Tras casi diez minutos, las jugadoras, encabezadas por Sepúlveda, abandonaron el terreno de juego.

Reacciones al juego

En la conferencia de prensa posterior al juego, Carolina Pineda, capitana del América de Cali, aseguró que cuando sus rivales dejaron la cancha, tanto ella como sus compañeras se quedaron alrededor de 20 minutos haciendo trabajos con balón. Como las integrantes de Llaneros no regresaron, la juez Manuela Vásquez suspendió el partido.

Por otro lado, en la cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, del equipo vallecaucano se corroboró lo anterior: “La juez suspende el partido luego de que el equipo rival se retirará del campo de juego. Esperamos pronunciamiento oficial para determinar el resultado final del partido”.

En cuanto a la contraparte, Luisa Rubio, asistente técnica del entrenador Villa, explicó que la nómina bajó al camerino para calmar los ánimos, pero al regresar ya no había rival ni terna arbitral: “Bajamos para calmarnos, y ya las juezas no estaban, no hay nada más que decir”.

Por otro lado, Rubio reconoció que junto al equipo de videoanálisis revisaron la acción y, al parecer, no había sido gol, es decir que su protesta estaba fundamentada en una injusticia. A raíz de ello, aseveró ser consciente de las posibles medidas que la Comisión Disciplinaria pueda tomar en contra del equipo, pero como grupo lo aceptan.