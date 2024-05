Donald Trump confirmó que Nikki Haley no será su formula vicepresidencial

El expresidente y nuevamente candidato presidencial de Estados Unidos Donald Trump aseguró este sábado 11 de mayo a través de su red Truth Social , que Nikki Haley, no ocupará el puesto de vicepresidente en su formula.

“Nikki Haley no está bajo consideración para el puesto de vicepresidenta. ¡Pero le deseo lo mejor!”, escribió Trump.

Recordemos que Trump ha insultado y burlado varias veces de Haley llamándola “birdbrain”, que traduce literalmente “cerebro de pájaro”.

Nikki Haley es ex gobernadora de Carolina del Sur, ex embajadora estadounidense ante la ONU, ex rival de Trump, y es muy popular entre los votantes republicanos que se consideran moderados e independientes lo que podría ser de ayuda para conseguir esos votos.

Sin embargo, todavía no se sabe quién será el candidato vicepresidencial de Trump en estas elecciones de noviembre.

Los nombres que más circulan en las redes y en los medios estadounidenses son los senadores Marco Rubio, Tim Scott y J.D. Vance, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum y la legisladora de Nueva York, Elise Stefanik.