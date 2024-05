Los Hogares Infantiles hicieron plantón en el ICBF Antioquia exigiendo el pago de recursos

Medellín, Antioquia

Esta mañana se concentraron un grupo de trabajadores de los hogares infantiles en la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Antioquia, al frente de la plaza de la América, de Medellín, exigiendo que les paguen los recursos y sueldos que les adeudan hace 2 meses.

Con carteles, tambores y bocinas, le expusieron a la administración y dirección que estaban viéndose afectados tanto en el desarrollo de sus labores en el cuidado y educación de los niños, como en sus vidas personales, pues continúan yendo a trabajar sin tener a veces para pagar los pasajes: “Nuestro compromiso es 100% total con esta labor que hacemos, pero nosotras llegar un 25 de marzo y salir como unas locas, ¿quién nos presta 20 millones de pesos, 25 para pagar una nómina y una seguridad social? "

De acuerdo a las reclamaciones, deben hacer préstamos para poder seguir garantizando el servicio y conciliar con los proveedores para que se les de fiado los productos de la alimentación escolar. Situación que no sería nueva, pues alegan que desde que se comenzaron los servicios, un mes después de lo habitual, han venido presentando la misma problemática con la solicitud de los pagos.

“Para poder seguir atendiendo el servicio, entonces la directora, el asistente administrativo tiene que buscar plata prestada, tienen que estar acá, los padres de familia tienen que pagar mensualmente muy cumplidos las tasas compensatorias para poder sostenernos y no es justo que en estos momentos todos los hogares infantiles tengamos que vivir esta situación cada dos meses porque desde el ICBF no hay ningún apoyo”.

Ante esto, el director del ICBF Antioquia, Jorge Iván Montoya Vélez, comunicó que aunque entienden la gravedad de la situación, se les sale de las manos, pues sería responsabilidad del Ministerio de Hacienda desembolsar los dineros: “Porque también ustedes tienen razón, o sea, es que yo ahorita me he caído en palabras, me decían el día de la madre, o sea, hay un montón de situaciones, de cosas, que de alguna manera ahorita me ponen a reflexionar especialmente esta”.

Sin embargo, desde el ICBF anunciaron que el día de ayer el Gobierno desembolsó el dinero faltante para los programas de atención a la infancia y que por tanto, ya estaban trabajando en consignar a cada hogar lo correspondido en 3 días hábiles.

Ana Milena Cuartas, Coordinadora del Grupo Financiero del ICBF Antioquia, manifestó el compromiso a los trabajadores: “Les puedo garantizar que el día de ayer, pasadas las cinco y media de la tarde, nuestro horario es de ocho a cinco, y ustedes dicen, ¿quién se pone la mano en el corazón? Créanme, los primeros que ponemos la camiseta somos nosotros, como empleados públicos, haciendo todo por nuestros niños, niñas y adolescentes. Que no tengamos el recurso del Ministerio de Hacienda se nos sale completamente de las manos. Ojalá los recursos propios del ICBF alcanzaran para todos los programas”.

Ante esto, la actitud de los afectados sigue siendo de desconfianza e incertidumbre porque expresan que están cansados de que siempre sean las mismas excusas para justificar la falta de compromiso y puntualidad en los desembolsos necesarios para los trabajadores, que indicaron que de seguir así tendrán que dejar eventualmente de ir a trabajar lo que perjudicaría la calidad de vida de alrededor de 50 mil niños usuarios.