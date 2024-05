La odisea de conductores y viajeros por los trancones en la línea debido a los derrumbes

Armenia

Una verdadera odisea vivieron los conductores y viajeros en la vía la línea entre Quindío y Tolima debido a los derrumbes que han provocado el bloqueo de la carretera generando trancones.

Y es que, durante el jueves 8 de mayo en la mañana, tarde y parte de la noche, los transportadores vivieron un verdadero calvario porque los derrumbes afectaron la movilidad provocando congestiones vehiculares en todo el corredor entre Calarcá, Quindío, Cajamarca, e Ibagué en el Tolima

Los conductores

Yo estoy en el trancón, yo voy en sentido en sentido Ibagué Cajamarca estoy aquí en el Alto del Boquerón pero yo creo que me voy a devolver hermano porque está aquí dicen que no hay vía, yo salí de Ibagué a las 6 de la tarde y hasta ahorita, aquí vamos subiendo hacia Cajamarca vamos en un trancón, maluquito y hay una carramenta impresionante y llueve, yo ya me devolví le di la vuelta ya le perdí el amor al peaje y estoy aquí adelantico, póngale unos 500 800 metros adelante de donde se une la vida del peaje con la vida antigua sentido hacia Cajamarca no sube, no bajan carros no pasa nada, aquí estamos trancados todo el mundo tiene los carros apagados, se supone que por los lados de Coello ahí en la trucha habían derrumbe”

Hoy viernes 10 de mayo la movilidad por la vía la línea ha estado sin contratiempos en todo el corredor vial a pesar de persisten los pequeños deslizamientos de tierra entre Cajamarca e Ibagué especialmente

La recomendación de las autoridades de tránsito es hacer el recorrido con paciencia, prudencia y precaución por esta importante vía que comunica al centro con el sur occidente del país.

