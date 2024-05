Docentes en Norte de Santander aún sin explicaciones por nuevo sistema de salud

Cúcuta

Luego de diez días de haberse generado el nuevo modelo de asistencia en salud para los docentes del país en Norte de Santander y su capital las quejas siguen creciendo por la falta de respuesta del gobierno nacional.

Los profesores dijeron a Caracol Radio que “hoy no encontramos una respuesta de quienes hicieron este negocio, los más perjudicados somos el magisterio y nuestros familiares que hoy tampoco tienen atención médico”.

Indicaron que “quienes hoy están padeciendo más, son los pacientes con enfermedades como cáncer u terminales que no encuentran médicos ni medicamentos. Esto es una violación al derecho a la salud y los organismos de control deben actuar”.

Otro señaló que “no hay droguerías, no citas médicas, especialistas, no hay red de atención. Esto es caótico, irresponsable, no nos explicaron que fue lo que hizo Fecode o a quien favorece este negocio que quiere dejarnos morir”.