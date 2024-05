“Siento temor”: mujer que sobrevivió a intento de feminicidio

Bucaramanga

Natalia Blanco es una joven de 24 años que fue brutalmente agredida física y verbalmente por su ex novio. La agresión ocurrió dentro de una reconocida floristería del parque Romero y para tratar de acabar con su vida, su expareja usó unas tijeras empleadas para el corte de flores con las que la apuñaló varias veces.

Se entregaron los cuerpos de 3 militares muertos en accidente aéreo

La víctima del intento de feminicidio quien interpuso la denuncia antes las autoridades, aseguró que su vida corre peligro y se siente en riesgo.

“Él me envía mensajes diciéndome que agradezca que tuvo compasión y me dejó respirar, o sea que sí él hubiera querido me hubiera matado y yo no estaría contando esto ante las autoridades ni medios. Me siento en peligro porque esta no es la primera vez que yo fui víctima de violencia dentro de la relación que ya había terminado al momento del ataque”, narró la mujer.

La Oficina de Mujer de la @AlcaldiaBGA ya tiene conocimiento de este caso y ofrece toda la atención institucional a la víctima.



Pedimos a las autoridades y a la @FiscaliaCol que se inicie el proceso legal contra este agresor y se proteja a la mujer violentada.



Es urgente 🚨 https://t.co/7vrIQrUIFD — Paula Ramírez (@PauRamirezL) May 3, 2024

En junio los taxistas recibirán el auxilio por incremento de la gasolina

Si bien la mujer está siendo asesorada y protegida por la secretaría de mujer y la patrulla purpura, asegura que teme que en un segundo ataque, su expareja con quien compartió 4 años y la atacó por celos, le quite la vida.

Dice que tuvo que renunciar a su trabajo para proteger su vida en medio de una incapacidad ocasionada por los golpes y el ataque con las tijeras.