Procuraduría investiga presunto acoso laboral en la Alcaldía de Ciudad Bolívar

La Procuraduría General abrió una indagación a varios funcionarios de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar por presuntas prácticas irregulares y presiones psicológicas contra otros servidores de la entidad.

De acuerdo con algunas denuncias, María del Rosario Valderruten, mano derecha de Tatiana Piñeros, la alcaldesa Local, habría acosado y amenazó a funcionarios y contratistas con dejarlos sin contrato por no ir de fiesta con ella.

En los audios se escucha como la mujer, al parecer en estado de alicoramiento, envía notas de voz a sus subalternos que no la acompañaron al aparecer en una reunión.

“Cómo es posible que Martha o Gina que no tienen compromiso con nadie ni con la lealtad, que son una porquería, salieron corriendo porque no tenían otros compromisos. Martha, a ti no me importas ni cu*. Ustedes son una porquería” indicó la funcionaria a través de una nota de voz.

¿Qué dice la Alcaldía de Ciudad Bolívar?

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar aseguró que ha trasladado estas quejas a las entidades competentes sin que a la fecha se haya notificado de alguna determinación sancionatoria.

Asimismo, la Alcaldía resaltó que con el trabajo de Valderruten se logró incidir en la erradicación de estas prácticas ilegales que han perjudicado a los habitantes de la localidad.