Sneyder Pinilla radica escrito ante Corte Suprema para declarar contra congresistas

Bogotá

Luego de su cita con la Fiscalía General, ahora el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, radicará un escrito ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo que pretende Pinilla, es que el Alto Tribunal, le permita declarar bajo juramento contra congresistas que estarían, según él, implicados en el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres; tal como lo advirtió ayer luego de su citación en la Fiscalía.

#JUDICIAL El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, luego de su cita con la @FiscaliaCol confirma que seguirá colaborando con la justicia por lo que su matriz de colaboración puede aumentar; también brindará más material probatorio. Vía @yepesdavid @CaracolRadio pic.twitter.com/A1ERWj8Dud — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 9, 2024

“Hoy he cumplido mi cita con la justicia, y así como presenté hoy ante la Fiscalía, me seguiré presentando las veces que requiera, igualmente a la honorable Corte Suprema de Justicia, también cuando me requiera”, resaltó Pinilla, minutos después de salir de su cita en el búnker.

Recordemos que Sneyder Pinilla, buscó ayer en La Fiscalía que se le otorgara un principio de oportunidad con inmunidad luego de exponer su matriz de colaboración, para así convertirse en testigo estrella dentro de la investigación por el escándalo de los carrotanques en La Guajira.

Dentro de esa matriz, Pinilla expuso no sólo nuevos mensajes de chat en WhatsApp a través de 50 impresiones, si no igualmente prometió dar más nombres que comprometerían a políticos, directivos y funcionarios del Alto Gobierno, contratistas, para así declarar contra ellos.

Por último el exfuncionario fue enfático en resaltar que sus declaraciones no sólo quedarán ante la Fiscalía y la Corte Suprema, sino que igualmente su colaboración con la justicia lo llevaría a declarar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Procuraduría, e incluso el Consejo Nacional Electoral (CNE).