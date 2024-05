Magistrado Altus Baquero regresa al CNE por orden de la Corte Constitucional

Caracol Radio conoció en exclusiva que la Corte Constitucional tumbó la suspensión del Consejo de Estado en contra del magistrado Altus Alejandro Baquero, por presuntas irregularidades en su acto de elección.



Con esta decisión Baquero volverá a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral y será uno de los que llevará el estudio del caso de la campaña de Petro.



Es importante mencionar que a Baquero no lo había reemplazado nadie y el CNE estaba sesionando con diez magistrados, pero con esta decisión ahora vuelven a ser once magistrados.



Recordemos que Altus Baquero, fue llamado a un juicio displinario por parte de la Procuraduria para responder por dos cargos en juicio disciplinario.



Estas consideraban que no cumplian con la experiencia necesaria para posesionarse como magistrado de la entidad electoral, ya que para este cargo se necesita 15 años de experiencia.