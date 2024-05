Confirmada lesión de Leonardo Castro y tiempo de recuperación: ¿Qué partidos se perdería?

El empate de Millonarios con Bolívar dejó la situación complicada para su clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores. El elenco bogotano presentó tres cambios obligados por las complicaciones físicas de Leonardo Castro, Stiven Vega y Sander Navarro, que le cambiaron la cara al equipo, especialmente por la salida del delantero titular.

Con este complejo empate, y la victoria de Palestino sobre Flamengo, el panorama se complica para Millonarios, que sigue último del grupo con 2 puntos. Dentro de su calendario, sus últimos dos partidos son contra Palestino de local, y ante el equipo brasileño en condición de visitante, los dos, rivales directos.

Baja sensible

En la rueda de prensa, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de la situación actual del grupo de lesionados, y pronosticó la ausencia de Castro para los próximos juegos de Liga colombiana y Copa Libertadores. Desde el temprano inicio de la temporada, el equipo capitalino ha tenido que afrontar varios juegos, sin poder contar, en su momento, con pilares del equipo como Danovis Banguero, David Mackalister Silva, Santiago Giordana, el mismo Castro, y también Daniel Cataño, quien se perderá lo que resta de semestre.

“Tengo entendido que lo de Castro es un esguince en el hombro. Le harán unas valoraciones y unas imágenes el día siguiente. En el caso de Vega fue un gato en el muslo, y lo de Sander fue un calambre en el partido. Lo de Castro lo veo difícil, esas lesiones en los hombros siempre son más de cuidado, y lo de Sander y Vega puede ser más de recuperación, de cansancio, vamos a mirar a ver”, expresó el técnico.

Dada la gravedad de su lesión, y ante ningún reporte oficial del club hasta el momento, Leonardo Castro se perderá el partido ante Deportivo Pereira en la fecha 2 del cuadrangular A. Adicionalmente, no podrá estar presente en la quinta fecha del grupo E ante Palestino, rival directo en su pelea por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, o la fase siguiente de la Copa Sudamericana.

Apelando a la cantera

Para este partido, el plantel bogotano tuvo el debut de Brayan Campáz en Copa Libertadores, un canterano que tuvo el visto bueno y la autorización de Gamero de entrar dentro de la convocatoria, y de tener sus primeros minutos reemplazando a Emerson Rodríguez. Una de las críticas que han venido en el presente semestre es la falta de jugadores de jerarquía que le den estabilidad y herramientas a la plantilla en momentos claves.

Sobre apelar al uso de canteranos, el estratega samario expresó que “yo no improviso, yo los miro durante mucho tiempo. Es un jugador que tiene buena pegada, que tiene dribling, y nosotros necesitamos eso por el lado derecho. Banguero no es derecho, Beckam no es derecho, y me incliné por enviar a Quiñones (Yuber) por el lado izquierdo por la pegada que tiene, por la media distancia, que era algo que nos podía ayudar también”.

Empate con sabor a derrota

David Mackalister Silva, asistente en la rueda de prensa, expresó su desasosiego y bajón anímico al perder una oportunidad fundamental de aumentar sus probabilidades de avanzar de ronda. “En algún momento sentíamos que lo podíamos ganar. Sentíamos que estaba controlado, y por momentos se nos perdió el balón, como dice el profe, y duele la derrota de hoy por todas las ilusiones que tenemos”, declaró el capitán.

A lavarse la cara y seguir, es lo que debe hacer Millonarios en palabras de su líder en la cancha, que tiene un calendario complicado, y en su próxima salida de Liga recibirá a Deportivo Pereira el sábado 11 de mayo. El cuadro azul es tercero del cuadrangular A con 0 puntos y -1 en la diferencia de gol.

“Sin duda alguna. Sí, sentimos esta derrota y que la sentimos un montón, pero tenemos que hacerle el duelo necesario y el día sábado tenemos un nuevo partido con una nueva oportunidad de poder luchar el paso a una nueva final”, concluyó.