Concejal de Cúcuta denuncia acoso sexual en pleno centro de Cúcuta

Cúcuta

Un grave caso de acoso vivió una concejal de Cúcuta en plena zona céntrica de la ciudad, donde fue acechada e intimidada sexualmente por un habitante de calle.

Se trata de una problemática que a diario viven cientos de mujeres en el área metropolitana y que desde la corporación piden no normalizar.

“Venía caminando por la avenida quinta cuando me encuentro con un habitante de calle que me acosa, prácticamente me muestra su miembro, y salgo corriendo, cruzo la calle, un ciudadano me protege y me acompaña hasta la Alcaldía. Hago esta denuncia pública para hacer un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengan esto en cuenta, hoy me sucedió a mí y mañana puede sucederle a una niña, a otras mujeres” contó a Caracol Radio la concejal Gimena Camacho, concejal de Cúcuta.

A la misma corporación han llegado cientos de denuncias de estos casos de acoso que se viven en las calles de la ciudad.

“He recibido muchas denuncias de muchas mujeres que han pasado por la misma situación, hasta que uno no lo vive, no sabe lo que se siente ese acoso sexual, esto es una violencia basada en género, un tema muy delicado que debemos empezar a trabajar para evitar que esto siga sucediendo y que no se convierta en algo peor” puntualizó Camacho.

Este caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y se espera la pronta identificación de este hombre.