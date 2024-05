Restaurante en Medellín se defiende por polémicos cobros en su menú

Medellín

Alejandro Cristalino, administrador del lugar que se hizo viral por los cobros que un usuario de la red social ‘X’, consideró excesivos se refirió a la polémica suscitada por una cuenta de seis millones de pesos que pagó un extranjero que visitó el ligar con sus amigos.

Entre lo que se destacó como un cobro exagerado, el usuario de la red social, habló sobre una arepa gratinada que costó 160 mil pesos.

El señor Cristalino se defendió y aseguró que la arepa tiene ingredientes que hacen que su costo se incremente y que el tamaño permite que solo de ese plato coman hasta cuatro personas.

“Una arepa que lleva absolutamente de todo. Lleva langostino, lleva queso fundido, lleva queso cheddar, lleva laminitas de oro, que son obviamente comestibles. Lleva pollo, res, cerdo, chicharrón, chorizo. Lleva huevo también, jamón, queso, lechuga, y el tamaño de la arepa, ya te puedes imaginar”, explicó el administrador del lugar.

Reconoció que su público objetivo no son los ciudadanos nacionales, sino los extranjeros, que además advierte son, por lo menos el 80% de las personas que lo visitan.

“Si bien es cierto que, para una persona nacional de salario quizás promedio, los precios no llegan, ¿me entiendes? O no les da el bolsillo, yo comprendo eso, pero nosotros también manejamos como restaurante, manejamos toda la carta ya que se preste para ese tipo de público”, insistió el señor Cristalino.

Sin embargo, advirtió que tienen un menú más económico para que los ciudadanos del común puedan acceder a la experiencia que ofrecen.

“Tengo también precios para las personas acá ya que abarcan 2x1 en hamburguesa, que abarcan 2x1 en pizza, que abarcan pastas, que abarcan todo tipo de comida. Y se las pongo a 22 mil pesos, se las pongo a los precios accesibles para que ellos puedan llegar y disfrutar de nuestras instalaciones. ¿Cuál es la diferencia? Yo no puedo poner una langosta a 22 mil pesos. Me entiendes? Yo no puedo poner un Tomahawk a 22 mil pesos. Y ya entonces hay mucha diferencia entre ese tipo de mercado al otro tipo de mercado, ya porque son platos totalmente diferentes que a mí me salen cada día más elevados” detalló Alejandro Cristalino.

El administrador destacó que no están engañando a sus comensales porque los costos de sus productos están en la carta a la cual tiene acceso cada cliente y que queda en su potestad la decisión de consumir o no en ese local comercial.

¿Qué fue lo que pasó?

A través de la red social ‘X’ un usuario consideró excesivos los cobros que un restaurante en el barrio El Poblado tiene en su carta para atender a los comensales. En su trino, con indignación, señalaba que les había cobrado 160 mil pesos por una arepa gratinada.

El comentario se hizo viral en esa red social, porque muchos usuarios compararon el caso, con situaciones que han ocurrido en otras ciudades del país como Cartagena y Santa Marta.

El usuario borró el trino, horas después y no quiso referirse al tema de manera oficial.