Polémica por presunta corrupción en la elección de personero de Bucaramanga

Bucaramanga

A través de redes sociales circuló un audio de lo que habría sido una conversación telefónica entre el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Barajas y el actual Concejal Oscar Díaz en donde hablan de una bolsa de 80 millones de pesos que habría salido de la personería municipal, sin embargo al concejal Díaz, de acuerdo al diálogo, le molestó que se hubiese roto algún tipo de acuerdo.

“Usted no es claro conmigo”, le dice el concejal Díaz Barajas quien le responde diciendo que “yo hice un cambio, a unos le dieron” y el concejal Díaz insiste en que al exconcejal también le habían dado dinero y que no fue claro con él.

“Usted no me dijo que había una bolsa de 80 millones, usted no fue claro conmigo”, le aseguró Díaz a Barajas a lo que él responde que en las elecciones del secretario del concejo, de contralor y de control interno también podría ganar dinero porque “eso va a ser suyo”.

En este diálogo el concejal Díaz le reclama a Barajas porque al parecer no tendría independencia para elegir sus unidades de apoyo normativo.

“Yo hablé con Jaime Andrés (Beltrán) de Oscar Pulido y lo primero que me dijo es que no sea de Barajas y yo le dije que no, que era mío, se dio cuenta de que todas las personas que yo meto son de mi confianza, eso es lo que yo, Oscar Díaz, estoy tratando de hacer”, señaló el concejal Oscar Díaz en el audio.

El exconcejal Barajas aseguró que esa conversación nunca existió e incluso que puso haber sido creada con inteligencia artificial mientras que con Oscar Díaz intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones pero no obtuvimos respuesta.