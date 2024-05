Vendedores advierten incremento del 60% en ocupación de espacio público

Cúcuta

Los trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta denuncian un incremento significativo en la ocupación del espacio público por la falta de atención de la administración municipal.

Incluso denuncian un aumento descontrolado en las acciones de inseguridad que afectan al comercio de la ciudad y que no ha podido ser controlado por las autoridades.

“Lastimosamente en Cúcuta no hay trabajo, desde diciembre de 2023 al día de hoy se ha incrementado hasta un 60% la ocupación del espacio público, si antes teníamos un 80%, ahora se ha incrementado más, debido a la llegada de venezolanos, colombianos retornados y colombianos que se quedan sin trabajo, porque hay que decirlo, hay comerciantes que se están quedando, pero están cerrando las puertas de sus negocios porque la crisis económica es grande y la delincuencia está disparada al 200% y ya no tienen seguridad acá ¿quién va a invertir en Cúcuta cuando no hay seguridad?” dijo a Caracol Radio Yeison Botello, presidente del Sindicato de Trabajadores Informales.

Afirman que en ocasiones muchos de los vendedores no logran los recursos para el diario vivir.

“Entre todos los compañeros de las cooperativas y sindicatos somos aproximadamente 6 mil vendedores, y hay algunos que no consiguen ni siquiera para el pasaje, para el almuerzo, algunos se han ido a quiebra, si esto sigue así la administración no va a tener que desalojar el espacio público, porque los vendedores se están yendo solos” finalizó Botello.