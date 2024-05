“No recibí dineros ilícitos”: Name tras ser mencionado en escándalo de UNGRD

Colombia

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió a la versión del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, en la que señaló que le había entregado 3.000 millones de pesos a través de la saliente consejera para las regiones, Sandra Ortiz.

Name, quien tomó la palabra durante el inicio de la sesión plenaria, aseguró que no ha recibido dineros ilegales para impulsar el debate de las reformas sociales de la administración Petro.

“No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contra evidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este Congreso . Posiblemente no comprendan el procedimiento parlamentario muchos en el extracongreso, por fuera”, aseguró el senador Name.

Y agregó: “muchos dijeron que la vicepresidenta (Senado) había quedado a cargo del Congreso y que había sido una actitud incomprensible de mi parte cuando el vicepresidente y yo realmente no íbamos a presidir el Congreso para que con nuestra presencia y nuestro voto se aprobara una reforma que declaramos no compartir y no apoyar como fue la pensional, pero eso no nos podía convertir como quería la galería enardecida en unos incendiarios y en unos saboteadores porque eso no lo merecía la Nación, la Patria y el Congreso”.

Name aseguró que está dispuesto a comparecer ante la de la Corte Suprema de Justicia a dar las explicaciones que sean necesarias y que requieran las autoridades.

“Reitero estar dispuesto a atravesar, honorables senadores y senadoras, la Plaza Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los temores no me embargan aunque somos todos islas llenas de temores, de miedos, pero también en la seguridad de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. Hay algunos aquí y afuera que se sienten probablemente dispuestos y felices para condenar antes, bueno, hace parte de nuestra naturaleza”, añadió.

El presidente del Senado insistió en que no recibió dineros para favorecer las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y que su postura siempre fue clara durante el debate.