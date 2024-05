Por $50.000 explotan sexualmente a menores en Bogotá, denuncia concejal Ramírez Vahos

Una importante denuncia se desarrolló desde el Concejo de Bogotá. En esta se aclara que las víctimas serían, al parecer, menores de edad que estarían pasando por explotación sexual. Óscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá, fue quien puso el tema e insistió en la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que este delito persista.

Ramírez Vahos decidió hizo la denuncia luego de compartir fuertes imágenes, que habría logrado gracias a su equipo de investigación. De esta manera, explicó que las fotografías serían prueba de la realidad por la que están pasando menores de edad en el centro de Bogotá.

Estas fueron las palabras del concejal: “Recorrimos las calles del barrio Santa Fe y nos encontramos con un sinnúmero de jóvenes, muchas de ellas presuntamente menores de edad, que ofrecen a plena luz del día y que están siendo explotadas sexualmente con fines comerciales por la suma de $50.000, habitación incluida.”

Asimismo, el funcionario de la capital explicó que las jóvenes cuentan con vigilancia permanente de los que serían sus victimarios. “Las niñas no salen del perímetro y son custodiadas permanentemente. Esto es solo es el reflejo de una realidad que lamentablemente la ciudad se conformó con normalizar”.

En medio de esto, Ramírez Vahos detalló, tal como en el Día de Niño, que es necesario prestar mayor atención a la situación actual de los menores de edad en la ciudad y en el país, Por lo tanto, indicó que se debe trabajar para garantizar sus derechos y evitar que sean vulnerados.

Además, el concejal indicó que se tiene que hacer seguimiento a los lugares en los que están presentes los menores de edad, ya que corren riesgo tanto en sus hogares como en escuelas. “Como nación no podemos seguirle fallando a nuestros niños, no tienen garantizado ningún entorno seguro, están expuestos en sus propios hogares, en parques y ahora en sus colegios”.

El funcionario local resaltó la importancia de tomar medidas, pues tal como en Medellín, la situación de los menores de edad es preocupante. Es por esto que hizo énfasis en no olvidar estos delitos hasta que dejen de ocurrir y haya justicia. “Hace apenas unas semanas la opinión pública estuvo conmocionada con los hechos acontecidos en Medellín, que también denunciamos. Hoy nadie habla del tema, pero nuestras niñas siguen siendo explotadas”.

Además, indicó que en la capital habría estructuras criminales organizadas, y que los culpables también son los adultos que promueven este delito. “Este delito es operado por estructuras criminales organizadas, involucra la instrumentalización para otros delitos como el microtráfico, y preocupa la cadena de valor que involucra adultos que consumen este tipo de actividades o facilitan el acceso a menores”.

Mientras tanto, desde el Concejo explicaron que las declaraciones del funcionario buscan justicia. “El concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, fue enfático al exigir a las autoridades de infancia competentes en cabeza del ICBF, la intervención integral y permanente en esta zona de tolerancia para contrarrestar que se siga cometiendo este delito atroz que atenta contra los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.”

Explotación sexual a menores en Colombia

Desde el Concejo de Bogotá explicaron que las acciones derivadas o relacionadas con la explotación sexual a menores de edad son consideradas como delito en el país. Lo anterior, debido a que se reconoce como la vulneración de los derechos. “Lo cierto es que la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) supone la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, constituyéndose como una expresión de varias formas de violencia y, por tanto, está tipificado como delito en Colombia.”

Adicionalmente, el mismo Concejo de Bogotá reveló que desde la pandemia en el país 1.264 niñas han sido víctimas de este delito. Además, según cifras del ICBF, del 2020 al 2023, 1.264 han estado en proceso de restablecimiento de derechos, los menores que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y víctimas de violencia sexual.

En las cifras compartidas por el Concejo se evidencia que Bogotá cuenta con más casos a nivel nacional con un total de 224. Después se encuentra Antioquia con 172, Valle del Cauca con 119, Caldas con 97 y Bolívar con 94. No obstante, no olvidemos que en muchos casos no hay denuncia por este tipo de delito, por lo que hay un subregistro y las víctimas pueden ser muchas más.

Finalmente, 12.085 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, según el más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Infancia y Adolescencia -SMIA, han estado en procesos de restablecimiento de derechos. Del total, casi el 25% se debe a delitos de tipo violencia sexual (abuso y explotación sexual) y de ese porcentaje, el 63% son niñas.

¿Qué es explotación sexual?

De acuerdo a Unicef, la explotación sexual se presenta cuando una o varias personas involucran a menores de edad en actos sexuales que tienen como fin la satisfacción de los mismos adultos o de otras personas. Esto lo hacen “a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección, regalos. Es una flagrante violación de Derechos Humanos.”

Este ha sido considerado como un problema histórico en todo el mundo, y que ha persistido debido a temas culturales. “Es un delito y un problema social complejo en el que los elementos centrales radican en aspectos culturales que ubican a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de desventaja e inequidad, en diversos órdenes de la vida.”

Además, los menores son cosificados, y reducidos a objetos de consumo. Asimismo, son vistos como mercancías que pueden ponerse en venta.