La “jugadita” para que Carlos Hernán Rodríguez vuelva a ser Contralor

Nacional

El pasado mes de abril, la Corte Constitucional ordenó al Congreso volver a elegir un contralor general a partir de la lista original de 20 candidatos. Sin embargo, fuentes consultadas por Los Confidenciales de las 12 de Caracol Radio confirmaron que hasta el momento el alto tribunal no ha notificado a la Cámara de Representantes sobre la decisión.

Un candidato a Contralor General no puede haber ocupado un cargo público en el último año, de manera que, si inician el proceso ahora, Carlos Hernán Rodríguez tendría una inhabilidad por no haber cumplido el tiempo necesario fuera del cargo, esto teniendo en cuenta que salió de la Contraloría en junio de 2023, cuando el Consejo de Estado le negó una medida cautelar con la que pretendía mantenerse.

El objetivo, según las mismas fuentes, sería darle el tiempo suficiente para habilitarlo y que pueda integrar de nuevo la lista de elegibles, donde tendría los votos necesarios en el Congreso para volver a la Contraloría.

¿Tendría la presidenta de la Comisión Séptima un conflicto de interés para tramitar la Reforma Pensional?

Existen cuestionamientos en el Congreso de la República sobre si la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, María Eugenia Lopera, representante de Antioquía por el Partido Liberal, debería apartarse de la discusión de la Reforma Pensional en medio del escándalo por corrupción y la presunta compra de políticos con dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Según fuentes en el legislativo consultadas por esta sección, Lopera es de la misma casa política que Julián Bedoya, exsenador y con influencia en este departamento. A su vez, Bedoya es señalado de trabajar de la mano de Carlos Andrés Trujillo, quien lo apoyó en su candidatura a la gobernación y es otro reconocido cacique político de la región.

Ambos políticos están señalados de haber puesto a Olmedo López como cuota política en la dirección de la Unidad de Gestión del Riesgo.

La Comisión Séptima es clave para el trámite de la Reforma Pensional y, en momentos en que se ha conocido del supuesto pago de coimas para aprobar las reformas en el Congreso, en el legislativo se preguntan si la representante Lopera podría tener algún conflicto de interés en el trámite de este proyecto, y si debería apartarse de la discusión.