Manos a las obras, estadio de atletismo abierto al público, faltan bolera y pista de BMX

Armenia

En Caracol Radio Armenia manos a las obras, hacemos seguimiento a los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad y el departamento del Quindío, y hablamos de las obras de los escenarios de los Juegos Nacionales por lo menos los que están a cargo de la alcaldía de Armenia que ya se terminaron y que ahora están en proceso de entrega y de puesta en funcionamiento para que las diferentes ligas deportivas y los ciudadanos puedan usar estos espacios para la práctica del deporte.

Estamos hablando del estadio atletismo un estadio maravilloso que se construyó prácticamente nuevo en el que estaba antes y también de la pista de BMX y de la bolera en el parque de recreación.

Y es que en compañía de la Veeduría Ciudadana Por un Deporte Digno y la Contraloría General de la República hubo visita a los escenarios deportivos de los pasados Juegos Nacionales y Paranacionales, tanto la pista de BMX como la bolera municipal, en el Parque de Recreación, avanzan a paso firme y esperan dar su apertura oficial a finales de mayo.

Visita a la pista de BMX en Armenia. Foto Cortesía Imdera Ampliar

Qué dicen desde la veeduría

Osiris Gallego Herrera, líder de la Veeduría Ciudadana Por un Deporte Digno y explicó “estuvimos realizando visita al escenario pista de BMX y bolera ya que de trabajo anteriormente con la Contraloría, el Instituto Municipal de Deporte municipal, pues nosotros habíamos rendido un informe con algunas situaciones específicas en cuanto a la obra o algunos faltantes o digamos como una especie de deterioro por humedades que se presentan en la bolera mantenimiento. Bueno, varias cositas que faltaban otros presentamos un informe en Contraloría y pues como resultado nos llega la invitación por parte del Instituto Municipal junto con los delegados de infraestructura el arquitecto y pues realizamos la visita evidenciando de que ya se había puesto a punto estos dos escenarios de que ya se había subsanado, pues todas esas observaciones que desde la habíamos hecho a la obra sin embargo, pues el tema del uso, pues estaba pendiente ya que hay procesos administrativos para que se le entregue al municipio y se pueda administrar para los deportistas, de manera optimista se dice que ya muy pronto ya queda a manos del Instituto Municipal de Deporte y de esa manera, pues darle uso por parte de la comunidad.

Las obras pendientes por terminar Complejo Acuático y Coliseo Multideporte

El veedor agregó “nosotros hemos ya hecho algunas visitas con el señor Gobernador hemos estado verificando las obras junto con proyecta en cuanto al digamos al desarrollo de obra o el avance de obra, pues ha estado al día, sin embargo, pues si hay una dificultad con un tema económico que se aprueba por parte del Ministerio del Deporte entonces, pues usted entenderá de que, si no hay dinero, pues con que se avanza es muy difícil el tema, hay voluntad que antes no estaba realmente. Digamos, podemos decir a favor de esa administración que se ha visto mucho más el avance, que se ha hecho el trabajo. Nosotros igual seguimos realizando observaciones mesas de trabajo, porque pues no podemos descuidar estos escenarios que le van a quedar al departamento y al municipio,

Que responde Wilson Herrera, director del Imdera, Armenia

Dimos apertura nuevamente a la pista de atletismo a partir de ayer primero de mayo en unos horarios de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a nueve de la noche, porque estas franjas horarias porque de 5 a 10 de la mañana de acuerdo a lo que hemos hablado con las personas técnicas en respecto a esta disciplina en el departamento estuvimos hablando ya a estas horas es de 10 y dos tres de la tarde es un sol muy muy fuerte muchas veces y pues pocas es poco uso en la en el escenario y pues el escenario también necesita eliminar carga.

Pista de atletismo en funcionamiento en Armenia. Foto Imdera Ampliar

Y agregó “dejamos unos carriles exclusivos que son el carril 7 y 8 para el uso de la comunidad en general no quiere decir que en un determinado momento los otros carriles o puede ser la comunidad podría llegar a darse la el caso, pero en este caso como para que no interfiera en los entrenamientos de los deportistas de la Liga, de alto rendimiento de los de escuelas de formación o de quienes están preparando para alguna prueba, quisimos hacerlo de esta manera y creo que fue la decisión muy acertada, hacemos una invitación a obviamente a la cultura ciudadana al cuidado del escenario, a que entre a que entre a que entre todos cuidemos el escenario, próximamente tendremos a principios de junio, tendremos un clasificatorio juvenil Sub 20 con miras a juego nacionales.

Bolera y pista de BMX en el parque Recreación

Con respecto a la pista de BMX y la bolera esto también tuvo unos trámites, y unas observaciones, primero por parte de la veeduría del deporte, hubo unos recursos adicionales que sirvieron para por ejemplo iluminar la pista de BMX para que se pueda practicar también de noche.

Las pruebas de iluminación y demás para que finalizando este mes o iniciando el próximo ya estén en funcionamiento, por lo menos ya tengamos una carta navegación frente a los mismos, pero es importante indicar y aclarar que personalmente, por ejemplo, en lo que respecta a la pista BMX, tuve conversación con Rubén Galeano que es segunda al mando en la Federación Colombiana de Ciclismo y ya garantizamos que va a haber una Válida Nacional a finales de mayo o comienzo de junio.

Trámites ante el ministerio del deporte

El director del Imdera dejo en claro que la bolera municipal y pista BMX son escenarios que sí son fueron construidos, totalmente nuevos y deben de incorporarse al inventario del municipio, pero para poderlos incorporar y todo el tema, primero había que terminar los contratos, liquidarlos, iniciar todos sus trámites para posteriormente hacer todo el trámite jurídico ilegal que haya que hacer para la incorporación como tal a los bienes del municipio, sin embargo se han ido adelantando de manera juiciosa todo el tema y mancomunada con la Secretaría de Infraestructura con el contratista para que así falte algún detalle o algún tema burocrático no frente el proceso.

Llamado a deportistas y familias

Wilson Herrera director del Imdera puntualizó “yo entiendo el sentir del deportista, el sentir de los papás, pero pues un llamado a la a la mesura, un llamado a la cordura y a informarse bien y no permitir que fuentes de desinformación o que noticias falsas o que simplemente especulaciones que sé que salen en torno a este tema y a muchos temas nos llegan a eso, sino que vayamos a la fuente oficial del Instituto, hemos estado abierto y siempre hemos atendido a todos los deportistas, clubes, ligas entonces es importante que también ellos le manifiestan esto a los deportistas y a los padres de familia para que un poco un poco de tranquilidad puede sonar a frase cliché lo que voy a decir pero pues ya esperamos lo más, esperemos lo menos que sé que las cosas van a salir de la mejor manera.