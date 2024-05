El 30% de la propiedad horizontal en Neiva, no cuenta con redes de incendio adecuadas

Neiva

Las maquinas contra incendios, la instalación eléctrica y las redes humedades, como los rociadores automáticos no funcionan o simplemente no lo tienen este tipo de edificaciones en la capital. También se ha evidenciado que no se cuenta con los extintores en cada piso que no funcionan o no son los adecuados para atender incendios estructurales.

El Bombero Oficial de Neiva Elmer Pérez, comento que “a la fecha se vienen adelantando capacitaciones a Administradores de propiedad horizontal, personal de vigilancia y copropietarios para que estén preparados para atender alguna emergencia en un momento determinado. Pero también toca aclarar que en los edificios no se cumple con la norma, desde luego no en todos los casos” afirmo el oficial.

¿Cuántos incendios registrados en el año?

A la fecha se han registrado en tan solo cuatro meses cuatro caos. Uno por mes y en su mayoría en pisos que superan los 5 niveles, hasta donde en ocasiones es difícil de legar por parte de las unidades de bomberos que acuden al llamado, motivo por el cual se hace indispensable conocer y aplicar la norma bomberil.

Los organismos de socorro y emergencia están dispuestos a seguir capacitando a estos propietarios de complejos habitacionales de propiedad horizontal y de ayudar a prevenir pérdidas de vidas humanas.