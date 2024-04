Mayer y su fichaje caído a Nacional: “No me arrepiento, llegué al más grande, Millonarios”

Mayer Candelo enfrentando a Nacional con la camiseta de Millonarios. (Photo by LuisBenavides/LatinContent via Getty Images) / Luis Benavides

Mayer Candelo fue uno de los mejores jugadores de rentado colombiano en los últimos años, destacado por su técnica, inteligencia y gran visión de juego. El vallecaucano tuvo un paso por el Deportivo Cali, América, Millonarios y otros equipos tanto del ámbito local como internacional, incluso logró vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores en 12 oportunidades.

El exfutbolista y ahora entrenador, habló con el Diario AS sobre muchos temas, contó un poco sobre sus inicios en el fútbol, su amor por el club caleño y el bogotano, dio su opinión sobre la Selección Colombia e incluso afirmó que en Colombia no se le da valor a los entrenadores del país y prefieren a los de afuera.

Empezó hablando acerca de sus inicios en el fútbol y cómo llegó al Cali. “Eso nace y uno va ayudando a lo que Dios le dio, a encaminarse, pero los amigos, la gente que le gusta el fútbol me decía que fuera a la escuela y me fui dejando llevar y así llegué a los 7 años a Cali a las canchas Panamericanas. He vestido esa camisa con amor y orgullo y cumplí el sueño de debutar, ser campeón y jugar en la institución, lo único es que perdimos la Libertadores en el 99″, mencionó.

Hincha del Deportivo Cali: “No había nacido y ya era hincha, pero porque todos en mi casa eran hinchas del Cali. Solo el que dañó la sangre fui yo por mis hijas, porque la mayor es hincha del Cali, pero la menor es hincha de Millos. Ella sí, pero me siento orgulloso porque no soy hincha, pero es el equipo que amo, que me dio todo, algo maravillosos y que no le cambie nadie ese sentimiento y tampoco quiero que la cambien. Que ame a su Millos”.

¿Qué se sintió al perder la final de Libertadores con Cali?: “Eso es algo que hasta hoy yo lo lloro y lo vivo y lo siento. A veces veo los partidos o videos que salen, pero cuando lo hago me acuerdo es de la habitación. Estaba con Zapata, siempre dormí con él y apagamos la luz y llorábamos con la luz apagada y nos hablábamos. Yo le decía ‘¿por qué no ganamos nada los colombianos?’. De verdad no tenemos una bendición de ganar una Libertadores como país, como equipo, queríamos dejarlo sellado por siempre a nuestra institución. Eso era lo que más anhelábamos, tener ese trofeo grandioso que todos quieren. Solo llorábamos y deseábamos que amaneciera para largarnos de Brasil, llegar a casa, yo decía, ‘ya que se acabe todo y no volver a saber nada de este momento’. Que no se puede porque la Libertadores todavía se juega”, aseguró.

Mayer estuvo en grandes equipos de Colombia y del fútbol internacional, pero un equipo donde estuvo muy cerca de jugar y al final no se logró concretar fue Atlético Nacional.

¿Le quedó la espinita de jugar en Nacional?: “No. No, porque después llegué al más grande que fue Millonarios y tenía una revancha que cumplir también, de pronto en Nacional no la hubiera tenido de quitarme esa revancha que tenía marcada en la mente desde que me fui y volví y hoy soy feliz de cumplir lo que quería con Millonarios y de que hay un sentimiento mutuo entre ellos y yo y me quedó mi hija”, aseguró Cándelo.

Mayer y su paso por la Selección Colombia

Lo que más recuerda de su paso por la Selección Colombia: “Para mí todo es bonito. No todos los entrenadores me amaban para llevarme a todos los partidos. Disfruté la Copa de Oro, el Tino era lo máximo, su personalidad, su forma de ser, ese es otro niño viejo, todo era alegría con él, todo era bonito. Fuimos a Universal Studios, él se compró una cámara y nos mojó a todos. Disfrutábamos todo, llegamos a la final. Las eliminatorias, el saber que estás en tu Selección”.

Sobre la goleada en el Preolímpico: “Yo soy de la vergüenza del Preolímpico del 9-0. Éramos sensacionales en el Preolímpico. Uno no entiende, podemos decir y sacar excusas, que pueden ser válidas. Veníamos de meterle 6 a Chile con una pascuala incluida, esos manes ya habían ido a la de Mayores, y nos dijeron, ‘cuando jueguen con Brasil, traigan su cocinero, traigan todo lo de ustedes porque aquí es jodido’. A pesar de que tenían a Ronaldinho, Alex, Athirson, que había estado en la Juventus y tenía 25 goles en Flamengo. Era una locura y no le iba bien. Jugábamos siempre antes de Brasil y el estadio nos aplaudía. Nos la creímos y ese día no podíamos alzar las piernas. El cuerpo no respondía, pero no porque estuviéramos estallados, no, teníamos mentalidad fuerte”.

“De hecho, íbamos en el bus y el profe me regañaba por joder mucho. ‘gol de Colombia, Colombia 1-8 Brasil′, yo decía y el profe, ‘cállate deja de decir esas locuras’, era todo alegría. Pero entramos a la cancha y no pasamos de la mitad. Digamos que nos ganaron por no hacer caso”, agregó.

El titulo con Millonarios

“Éramos un equipazo en lo humano, había mucha hermandad, mucha familia, al que le dolía algo le dolía a todos, al que estaba feliz éramos felices todos, aquí nunca hubo diferencias, entonces eso hacía que siempre que íbamos a jugar íbamos con mucho amor entre nosotros, no importa lo que griten, lo que griten lo que pase, vamos a disfrutar, y se fue construyendo eso, cada día nos sentíamos más fuertes con el cuerpo técnico, con los directivos. Teníamos muchos acuerdos, yo era el capitán del equipo y tenía muchos acuerdos con mis compañeros, con los directivos y otros con el cuerpo técnico, entonces yo siempre he dicho que los líderes no somos portadores de malas noticias sino de buenas noticias, yo como cabeza de grupo nunca exponía a mi equipo a la mala vida, solo los sacaba al aire cuando eran para cosas buenas, vaya de la cara, pero cuando era para exponerlos a cosas, yo me exponía con directivos, técnicos, hinchas, lo que fuera, entonces yo siempre les decía ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta?, cómo ustedes quieran vivir yo voy y busco la manera que sea así para que seamos felices, pero cumplamos acá, entonces ellos les gustaba ciertas cosas y yo iba y las peleaba allá porque tenía buena relación con todos los directivos. Teníamos un acuerdo de que el grupo no se podía caer nunca, yo era el responsable si el grupo se caía, pero teníamos un acuerdo de que ellos me tenían que responder siempre por la plata del equipo con sueldos, premios, comodidades de hotel, esto para que mis jugadores rindan, entonces ustedes no me pueden faltar y yo no le puedo faltar, con Eduardo Silva, que es un tipo muy inteligente, después llegó el señor Gaitán que era otra maquina de hacer números y de estrategia, empezamos a jugar a eso, a jugar la lotería, me doy, me da, y empezamos a llevar a Millos a lo que gracias a Dios nos salió y que hoy podemos estar en la historia maravillosa de la que nadie nos podrá borrar de allí”, comentó.

¿Mayer pisó la camiseta de Millonarios?: “A pesar de todo eso, a mí me lo reconocía el hincha y me quería mucho, me aplaudían siempre, cantaban y todo eso. Ya dos personas del medio, del periodismo, dijeron que Mayer pisó la camisa, que Mayer la escupió porque tuve un altercado con un hincha. Sí, un hincha se arrimó a la malla que en ese tiempo tenía El Campín y cuando voy bajando las gradas me escupió y fuera de eso me dice ‘provinciano ladrón’, entonces yo me devolví y le dije ‘ladrón de que, si ni nos pagan, siete meses sin que nos paguen y jugamos por amor aquí’, porque en ese tiempo llevábamos siete meses sin que nos pagaran, entonces volvió y me escupió y tenía la cara en la malla, entonces cuando me volvió a escupir le pegue a la malla y se la deje pegada en la cara. Cuando después de bajar la grada comenzó la polémica de que pisé la camiseta, que se la tiré al hincha y eso nunca pasó, cuando a las 7 de la mañana Céspedes me pasa la carta que lo echaron, a las 7 de la mañana del lunes porque eso fue un domingo. Entonces yo me fui con mi dolor porque me están culpando de algo que no pasó y que todo el mundo te está maltratando por cosas que no hiciste nunca”, finalizó Cándelo.