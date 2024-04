La legendaria Cubana Albita Rodriguez regresa a Colombia, cuando y donde?

Albita Rodríguez y El Septeto Matamoros, dos grandes leyendas de la música cubana anuncian su regreso a los escenarios en nuestro país en una corta gira que los llevará por ciudades como Medellín, Manizales y Bogotá en tres monumentales conciertos en los que harán un recorrido por sus grandes éxitos musicales. Este festín musical se vivirá el próximo mes de mayo los días 23, 24 y 25 respectivamente en tres de los escenarios más importantes de cada ciudad, en el que además harán un gran homenaje a las madres en su mes.

Albita Rodríguez “El Regreso Tour”, una de las máximas exponentes del son cubano como compositora e intérprete nació en una familia musical, lo que le reservó desde niña un lugar privilegiado en la industria musical. Con numerosas nominaciones a los Grammy latinos y ganadora en dos oportunidades, además de los múltiples reconocimientos y galardones con los que se ha reconocido su fulgurante carrera musical, anuncia su regreso a los escenarios del mundo con una gira que se inicia en Colombia.

Un recorrido por sus más importantes éxitos: “La Parranda se canta”,” Que manera de quererte”, “Ta’ bueno ya” y además repertorio nuevo de sus más recientes producciones. Albita tendrá como apertura del concierto al Septeto Matamoros, dirigido por el maestro Raúl Emilio Matamoros, conmemorando los 100 años de vida artística de el inmortal, Miguel Matamoros. Defensora de sus raíces desde los 7 años, Albita fue escogida por la importante y famosa fotógrafa Annie Leibovitz para su libro “Woman”.

En el 2023 fue invitada por el gran Maestro Chucho Valdés a una gira que alcanzó: Suiza, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Estocolmo, Los ángeles, Puerto Rico, Miami, New York y Dubái. Este año también saldrá un disco con el maestro que se llamará “Masters of our roots”.

También nos contó de su deseo de volver a cuba pero que no seria coherente hablar en contra de la dictadura cubana y luego ir a ese país, que aclara lo lleva siempre en su alma.

escucha la entrevista :

El Septeto Matamoros hace un recorrido por temas musicales desde los años 30, con las composiciones de Miguel Matamoros, hasta la actualidad con las nuevas creaciones de música popular y tradicional bailables de nuevos autores, en los géneros de son, bolero-son, bolero-cha, guarachas, cha cha cha, mambo y conga. El objetivo es demostrar a través de la música y la danza, el desarrollo de la música popular y tradicional cubana, e interactuar con todas las generaciones de bailadores y admiradores de estos géneros musicales.

Bajo la dirección de Emilio Matamoros, nieto de Miguel Matamoros, hoy continuamos este legado familiar, llevando la música matamorina a diferentes lugares del mundo. El Septeto recorre el repertorio musical con las características y los patrones de la música cubana, así como nuevas interpretaciones. Con una producción discográfica de 7 álbumes, donde participaron artistas como Ignacio Carrillo (Mazacote), Ciso Guanche, Luis Rodríguez, Genaro Camacho, Eduardo Sandoval, Vocal Sampling, Nicolás Mena, Pipo Hernández, Chapotín, Daniel Vera, Barbarita Ruiz, Mantecao de Cuba, Pablo Cubher, entre otros. El Septeto Matamoros tiene una gran actividad internacional en conciertos, teatros, anfiteatros, estadios y cenas show en diferentes países entre los que se destacan: Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Emiratos árabes, entre otros