Falta de conciencia de la comunidad del Bicentenario volvió a llenar de basuras el canal

Con mucha preocupación, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reiteró este lunes su llamado a las comunidades para que, de manera responsable y con civismo, no se continúen arrojando basuras a los canales de agua que ya vienen siendo intervenidos por la Administración Distrital, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir emergencias ante la llegada de la temporada de lluvias.

Esta vez, de manera puntual, en medio de una visita de inspección realizada este lunes se constató el lamentable estado del Canal de Bicentenario, invadido por toda clase de elementos, luego de que el pasado 10 de marzo se llevara a cabo una rigurosa jornada de limpieza en la que se extrajeron de ese cuerpo de agua 120.000 kilos de basuras, entre maleza, residuos sólidos y sedimentos.

La Alcaldía Mayor de Cartagena hace un llamado a la ciudanía para que denuncie este lamentable tipo de prácticas, a través de la línea 123 de la Policía Nacional y el número telefónico 317-5030465, dispuesto por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).

“Hemos insistido en nuestro mensaje a los cartageneros y hoy, más que nunca, no podemos callarnos frente a este tipo de comportamientos que perjudican a miles de personas. El cuidado de los canales de la ciudad es una responsabilidad de doble vía. Nosotros, como Gobierno de los cartageneros, no hemos escatimado esfuerzos, pero es absolutamente necesario que las comunidades tomen conciencia y dejen de arrojar tanta basura. Es por eso que, frente a casos como este que hoy denunciamos, he solicitado a las autoridades sanciones ejemplares para quienes incurran en este tipo de conductas que no podemos permitir”, recalcó Turbay Paz.

Actualmente, la Alcaldía Mayor de Cartagena lleva a cabo la intervención de 51 canales pluviales, ubicados en las tres localidades de la ciudad, con el objetivo contribuir con la reducción y mitigación del riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

La gerencia de dichas intervenciones, priorizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe S.A., con la articulación y seguimiento de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y la Secretaría de Infraestructura.

Cabe resaltar que, entre los canales intervenidos, se encuentran algunos que completaban al menos 12 años sin ningún tipo de labores de limpieza ni adecuación.

Son un total de 15 canales, en la localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte); 20, en la localidad 2 (de la Virgen y Turística); y 16, en la localidad 3 (Industrial y de la Bahía).

Las labores de intervención de estos canales comprenden una inversión de $5.148.212.670, de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios.