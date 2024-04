¿El Gobierno cambiará de rumbo tras el cónclave?

En Hora20 el análisis a los hechos con los que arranca la semana. Un cónclave de gobierno que buscaría dar un viraje al ejecutivo, las decisiones que se tomaron, las que quedaron faltando y el efecto en el discurso de gobierno en adelante. El análisis a su impacto y el anuncio de medidas como el paquete de reactivación. Después una mirada a la paz total con un ELN y Estado Mayor divididos, los retos que estos hechos suponen y la guerra de información que se está desatando.

Desde que inició el gobierno Petro han sido cuatro los “cónclaves” que se han celebrado. El primero el 30 de septiembre del 2022 para analizar los 100 días, ahí se habló de metas, estrategia en comunicaciones y legado. El segundo se dio el 4 de noviembre del mismo año donde se hizo el balance real de los 100 días. El tercero tuvo lugar el 18 de diciembre del año pasado en el que se habló de baja ejecución presupuestal y de las metas para el 2024. El cuarto se celebró este fin de semana en Paipa, participaron los ministros, los directores de otras agencias del Estado y se abordaron temas como presupuesto 2025 que ya se debe empezar a organizar, ejecución del Plan de Desarrollo y presupuesto en inversión, así como un diálogo sobre las estrategias de comunicación.

Al finalizar el encuentro fueron tres los designados para comunicar los resultados de la reunión. El ministro del Interior con tono conciliador habló de la importancia del Congreso, de concertar y de reconocer los errores y los aciertos. Alexander López, director de Planeación Nacional, fue el encargado de exaltar los logros del gobierno, estrategia que se buscará reforzar en adelante y, por último, la ministra Gloría Inés Ramírez, fue la encargada de hacer el llamado a las marchas para el 01 de mayo.

Estos anuncios se acompañaron de un comunicado en el que se hace énfasis en mejorar la comunicación, exponer avances, avanzar con la participación ciudadana y mirar hacia el legado del 2026. Otro de los temas: dejar la economía extractivista y reestructurar el modelo productivo, temas que irían en dirección al anuncio anoche del presidente Petro de un paquete de medidas económicas que conduzcan a la reactivación y que se presentarán al Congreso

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, dijo sentir desilusión ante los resultados del cónclave, “las marchas de la semana pasada fueron muy contundentes, hubo un grito grande para que el Gobierno se sacudiera, pero el informe de la reunión da cuenta de que quieren seguir en lo mismo”. Manifestó que no hay temas contundentes para mostrar o una región que salió de la pobreza, “no es Lula en Brasil que tenía enormes números de gente saliendo de la pobreza; acá se ve algo lento”.

Señaló que un viraje es decir que hay cosas e ideas que no han funcionado y no hay acuerdos como la Reforma a la Salud, “no escuché decir que se han equivocado y que hay cosas que están mal”.

Para Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el Gobierno sí tiene logros importantes, que los cambios han sido difíciles y lentos, pero dijo que esperan que finalizando el 2024 se llegue a un 57% de implementación del Plan Nacional de Desarrollo, “uno entiende que vean todo mal desde la oposición, pero se ha avanzado de manera importante”. Aseguró que el Gobierno ha llevado desarrollo a algunas comunidades apartadas en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, donde se ha dado apoyo técnico y trabajo con las comunidades en el desarrollo de proyectos.

Sobre los diálogos con el ELN, dijo que con ellos se puede hacer la paz, “los diálogos venían bien y hay que mantenerlos todos en una misma mesa. En cuanto a las mesas de paz urbana, deben continuar. Prefiero paz imperfecta porque lo que nos dejaron no es fácil de hacer”.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, aseguró que la invitación a las marchas que hace el Gobierno busca equilibrar la carga frente a las marchas de la semana pasada, “el Gobierno siente que debe responder con el hecho de sacar más gente a la calle”. Incluso, dijo que el Gobierno se pega de la marcha del 01 de mayo porque no tiene certeza sobre el poder de convocatoria, “el Gobierno se monta en la dinámica de política tradicional y por eso hay inconformismo, incluso, en los votantes del Pacto”. También manifestó que no ve la posibilidad de que se genere un cambio en el Gobierno, “vamos a completar dos años de gobierno y las reformas las van a sacar al estilo del Presidente”.

Sobre las manifestaciones, dijo que tras el cónclave las actividades de muchas entidades públicas es invitar a la marcha, “el convencimiento de que en abril marcharon los más ricos es el camino equivocado”, además, dijo que termina siendo desafortunado el argumento de deslegitimar a los marchantes y caer al facilismo que esto es un tema de ricos contra pobres.

Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia, exprecandidato presidencial y columnista, manifestó que no ha habido ningún gobierno en la historia del país con un presupuesto tan amplio como el que tiene Petro ($423 billones), “y tampoco hemos tenido gobiernos tan incapaces para ejecutar como este”. De otro lado, dijo que la deuda externa aumentó en 2023 y no disminuyó; “todo parece indicar que en 2024 el endeudamiento será mayor. Esto en un gobierno que pierde ingresos presupuestados en el recaudo porque entramos en fase de estanflación”. De hecho, dijo que en el actual gobierno hay más deuda externa, más desempleo, no se ejecuta el presupuesto en inversión y disminución en presupuesto de inversión para el 2025.

En el tema de paz, dijo que el problema de fondo son las rentas ilegales como la minería ilegal de oro, pero dijo que en vez de resolver estos problemas y el del narcotráfico, se ha terminado profundizando ante el aumento de cultivos ilícitos. También comentó que la presencia de armados ha incrementado en municipios del país, “la presencia de los violentos aumenta y no disminuye a pesar de que Petro dijo que hacía la paz en tres meses”.