Presos de la cárcel de Puerto triunfo protestan por la falta de luz, agua y alimentación

Puerto Triunfo, Antioquia

Más de tres días sin luz, sin agua y con una precaria alimentación, llevan los más de 1.700 presos de la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, quienes han protestado exigiendo condiciones dignas.

Las fallas en la energía fueron ocasionadas por una tormenta eléctrica registrada el pasado viernes, que también generó cortes en otras zonas del municipio.

Como consecuencia de esto, se quedaron sin el suministro de agua, que se hace a través de motobombas. A su vez, se generaron problemas para la preparación de los alimentos.

Andrea Castañeda Zapata, familiar de uno de los internos del penal, aseguró que son muchos los que están enfermos por falta de alimentación adecuada.

“Esto parece la cárcel de la muerte. No es justo que a los privados de la libertad los tengan hace tres días sin alimentación, sin agua, sin luz. Ya están enfermos, tienen vómitos, mareos. No les están brindando atención médica porque se supone que no tienen medicamentos. Por favor, a todas las autoridades competentes, no hagan caso omiso de todas estas denuncias, por favor actúen y hagan algo pronto”, dijo la mujer.

Los familiares están pidiendo que les dejen entrar sandwiches y algunas bebidas, para que los presos puedan calmar un poco el hambre, mientras se resuelven los problemas de agua y luz.

El defensor de derechos humanos, Jorge Carmona, indicó que algunos presos han denunciado que los guardianes los han amenazado con trasladarlos de centro carcelario si siguen protestando. Además, aseguró que los problemas en el penal vienen desde hace muchos años y ya es necesario que se le ponga la lupa.

“Yo quiero hacer un llamado a la USPEC y al ministro de justicia. A la cárcel de Puerto triunfo hay que ponerle la lupa, yo creo que es la única cárcel en todo Colombia de los 138 establecimientos donde no tienen agua potable y eso se convierte en una vulneración gravísima a los derechos humanos porque el agua es esencial para la vida. Y también hay una falta de gobernabilidad, el personal de guardia y custodia la única solución que encuentra es la represión”, aseveró.