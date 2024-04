“Me fue mal en 2018″: Germán Vargas Lleras sigue meditando su candidatura presidencial

Durante su visita en ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, Germán Vargas Lleras, quien ha sido reconocido por su labor en los proyectos estratégicos y en la política de infraestructura del segundo mandato de Juan Manuel Santos, fue ministro de Vivienda y de Interior, entre otros importantes cargos, respondió si se lanzaría como candidato presidencial.

“No le puedo contestar eso, no lo he meditado. Recordará usted cómo me fue de mal en 2018″, contestó en primer momento el político.

Aseguró que las expectativas que tenía en 2018 de que los colombianos valoraran su programa de gobierno y sus realizaciones en infraestructura y vivienda, eran altas, pero no fue así. Por eso, nacen diversas dudas sobre el futuro del país.

“Yo me reinventé, volví a abrir mi oficina de abogado; me puse al frente de la función Vargas Lleras, incursioné más en el periodismo y no sé si esté dispuesto a renunciar a esa vida para participar de una campaña. ¡Pero es más! Tengo muchos temores de sí en 2026 vamos a conservar la democracia como la conocemos, si seguirá existiendo independencia de poderes y si aún tendremos un Estado de derecho”, mencionó.

¿Por dónde iría la constituyente de Petro?

Otro de los temas tocados durante la entrevista frente al gobierno actual de Gustavo Petro, se preguntó a Vargas Lleras cómo cree que sería la constituyente del actual presidente.

“Fui de los primeros en mencionarlo y en recordar, citando de ejemplo que cuando Maduro perdió sus mayorías en el Congreso allá expidieron un decreto convocando una constituyente, pero no elegida por voto universal, sino asignando determinados cupos a unos sectores que eran a fines al Gobierno. Así lograron consolidar una constituyente que de 364 miembros, 300 eran de Maduro y así se terminó de imponer la dictadura que aún rige en Venezuela y acá no estamos exentos”, explicó.

Otros temas

El político también recordó los momentos duros de su carrera, todos los atentados que ha pasado a lo largo de los años, entre ellos el del 10 de octubre de 2005, del que todavía considera que no tuvo el responsable real. También explicó qué es eso que lo motiva a seguir de pie y alzando su voz.

Acá la entrevista completa de ‘Sin Anestesia’