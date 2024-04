Gómez, al clasificarse a Olímpicos en canotaje: Grité de una manera que no volveré a hacer

El deporte colombiano logró una gesta histórica al asegurar su primera clasificación por el canotaje en los Juegos Olímpicos. La autora este hecho fue Manuela Gómez, mujer antioqueña que se llevó esta alegría en el Campeonato Panamericano de las Américas de Canotaje, realizado en Saratosa, Florida.

En conversación con Caracol Deportes Domingo, la atleta dio a conocer un poco más sobre este deporte, contó el momento que vivió en la clasificación, y su preparación para las justas deportivas en París. Como es bien sabido, el canotaje hace parte de esos deportes de poco conocimiento en el país, aunque se hacen diferentes eventos de la disciplina deportiva.

“Canotaje no es un deporte muy reconocido en Colombia y pues a diferencia de muchos otros deportes, tiene varias complejidades como es el inicio. Iniciar en este deporte, pues requiere de bastante tiempo porque tiene estabilidad, equilibrio, pues muchos otros factores de fuerza, resistencia, pues que entonces se va adquiriendo más por el tiempo, pero el paso del inicio siempre es bastante complejo”, expresó Manuela.

Comienzos en la modalidad deportiva

Si bien la deportista es oriunda del departamento de Antioquia, se trasladó hacia el Valle del Cauca, en donde reforzó las bases y logró consolidarse como profesional del deporte, logrando participar en torneos nacionales e internacionales. Combina su presente deportivo, con la educación profesional al ir incursionando en la carrera de psicología.

“Inicié en la Liga de Canotaje de Antioquia desde el año 2014 hasta el año 2019. En 2019 tomé la decisión de hacer parte de la Liga del Valle, donde estoy actualmente, y también soy estudiante de psicología. Estoy estudiando actualmente en tercer semestre, y pues ha sido un proceso bastante bonito y me lo he disfrutado todo el camino, han como en todo ha habido altas y bajas, pero, pues, hemos sabido asumir cada reto con altura”.

Fruto del esfuerzo

Como todo deporte, el profesionalismo se adquiere con compromiso y constancia para darse a conocer y tener la mejor técnica. En el caso de Manuela, su práctica y disciplina le ha permitido alcanzar este tipo de logros.

“Esto no es otra cosa que disciplina y constancia. Imagínate, yo llevo 10 años de mi vida, y es poder aguantar, el tener esa constancia, el decir yo sigo, lo sigo haciendo, porque todo no son resultados, o los resultados que uno quiere y espera no se dan. Pero, pues el no desfallecer en esos momentos y mantenerse fuerte, pues van dando el fruto”, añadió.

Momento de la clasificación

En la voz de Manuela, recordar aquel momento en el que recibe la medalla de plata y clasificación directa a los JJ. OO. causa efusividad por lo apretado que fue.

“Para mí fue un momento muy emocionante. La verdad es que cuando yo crucé la meta, alcancé a verme segunda e hice un grito que no puedo expresar en ese momento. No podría volverlo a hacer. En ese momento miré hacia el lado, estaban todos mis compañeros y solo estaba unas compañeras gritando y celebrando también. Los otros estaban como paralizados, pues estábamos a la espera de saber qué había pasado. Entonces me hicieron el control del bote que normalmente se hace, y me senté. Eran como 5 minutos, pero yo sentí que habían sido como 3 horas esperando que saliera el resultado final. Cuando dieron la noticia oficial de la segunda fue una locura”.

Preparación para París

“No sabemos exactamente las condiciones del clima. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos nos encontramos condiciones variables. Los primeros días fueron un caos porque había muchísimo viento y los días de competencia estuvo mucho más tranquilo. Entonces, pues son variables. Esperemos que esas condiciones que haya en ese momento nos favorezcan bastante para poder hacer una buena representación”, concluyó.